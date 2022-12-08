Yengesini öldüren sanık için savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yengesini öldüren sanık için savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi

DHA

Yengesini öldüren sanık için savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi


Ali Sencer ARSLAN/ ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta yengesi Nurten Demirbağ'ı (42), merdivende pusu kurup, defalarca ateş ederek öldüren Namık Demirbağ (57) hakkında savcı mütalaasında `kadına karşı kasten öldürme´ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını istedi.
Olay, 16 Haziran'da, Birlik Mahallesi Hünkar Sokak'ta meydana geldi. Namık Demirbağ, işten dönen Nurten Demirbağ'ın yolunu keserek, belinden çıkardığı tabanca ile peş peşe ateş etti. Kanlar içinde yığılan kadının yanına silahını doldurup, tekrar gelen Demirbağ, yeniden saldırdı. Olay yerine gelen Nurten Demirbağ´ın oğlu C.D., amcası Namık Demirbağ´a saldırarak bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen 4 gün sonra hayatını kaybetti. Tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Demirbağ hakkında `kadına karşı tasarlayarak öldürme´ suçundan dava açıldı.
Zonguldak 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde bugün görülen duruşmaya Namık Demirbağ SEGBİS ile katılırken öldürülen kadının eşi Mehmet Demirbağ, oğlu C.D. ve avukatlar salonda hazır bulundu. Tanıkların dinlenilmesinin ardından mütalaasını açıklayan savcı, olay anında doğrudan ölümcül yerlerin hedef alınarak ateş ettiğini bu sebeple sanığın `kadına karşı kasten öldürme´ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Ayrıca sanığın ruhsatsız silah bulundurma ve kullanma suçlarından da cezalandırılması talep edildi.
`EŞİMİ HUNHARCA KATLETMİŞTİR´
Mütalaa hakkında söz verilen Mehmet Demirbağ, "Eşimin geliş saatini biliyor. Köşeden doğru takip etmiş. Eşimi hunharca katletmiştir. Sanık tasarlayarak bu işi yapmıştır" dedi. Nurten Demirbağ´ın oğlu C.D. ise "Sanığın en ağır cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.
Sanık avukatı yaptığı savunmada "Müvekkil Zonguldak´a taşındığından beri, 3 yıldır maktul ve ailesinin psikolojik şiddetine maruz kalmıştır. Haksız tahrik indirim hükümlerinin uygulanmasını talep ediyoruz. Ayrıca ayrıntılı savunma yapmak için süre istiyoruz" dedi.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken, avukatının savunmasını hazırlaması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN
2022-12-08 15:33:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Zonguldak'ta bedensel engelli personel çalışma azmiyle takdir topluyor
YEREL HABERLER Zonguldak'ta bedensel engelli personel çalışma ...
(Görüntülü) ÖNÜNE OTURDUĞU DOLMUŞUN ALTINDA KALIP ÖLMÜŞTÜ; &#039;ASLİ&#039; KUSURLU BULUNDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) ÖNÜNE OTURDUĞU DOLMUŞUN ALTINDA KALIP ...
Önüne oturduğu dolmuşun altında kalıp ölmüştü; 'asli' kusurlu bulundu
YEREL HABERLER Önüne oturduğu dolmuşun altında kalıp ölmüştü; 'asli' ...
Kara elmasla hayat bulan "Kandilli" eski günlerini arıyor
YEREL HABERLER Kara elmasla hayat bulan "Kandilli" eski günlerini ...
Zonguldak'ta "Silindir Operasyonu" kapsamında 11 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta "Silindir Operasyonu" kapsamında 11 ...
(Görüntülü) ZONGULDAK&#039;TA, &#039;SİLİNDİR&#039; OPERASYONUNDA 11 KİŞİ GÖZALTINDA
YEREL HABERLER (Görüntülü) ZONGULDAK'TA, 'SİLİNDİR' ...
Zonguldak'ta, 'Silindir' operasyonunda 11 kişi gözaltında
YEREL HABERLER Zonguldak'ta, 'Silindir' operasyonunda 11 kişi ...
(Görüntülü) SAHTE DOLARLA ALTIN ALAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) SAHTE DOLARLA ALTIN ALAN ŞÜPHELİLER ...
SAHTE DOLARLA ALTIN ALAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI
YEREL HABERLER SAHTE DOLARLA ALTIN ALAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI
Sahte dolarla altın alan şüpheliler yakalandı
YEREL HABERLER Sahte dolarla altın alan şüpheliler yakalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.