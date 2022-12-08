Yengesini öldüren sanık için savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi



Ali Sencer ARSLAN/ ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta yengesi Nurten Demirbağ'ı (42), merdivende pusu kurup, defalarca ateş ederek öldüren Namık Demirbağ (57) hakkında savcı mütalaasında `kadına karşı kasten öldürme´ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını istedi.

Olay, 16 Haziran'da, Birlik Mahallesi Hünkar Sokak'ta meydana geldi. Namık Demirbağ, işten dönen Nurten Demirbağ'ın yolunu keserek, belinden çıkardığı tabanca ile peş peşe ateş etti. Kanlar içinde yığılan kadının yanına silahını doldurup, tekrar gelen Demirbağ, yeniden saldırdı. Olay yerine gelen Nurten Demirbağ´ın oğlu C.D., amcası Namık Demirbağ´a saldırarak bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen 4 gün sonra hayatını kaybetti. Tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Demirbağ hakkında `kadına karşı tasarlayarak öldürme´ suçundan dava açıldı.

Zonguldak 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde bugün görülen duruşmaya Namık Demirbağ SEGBİS ile katılırken öldürülen kadının eşi Mehmet Demirbağ, oğlu C.D. ve avukatlar salonda hazır bulundu. Tanıkların dinlenilmesinin ardından mütalaasını açıklayan savcı, olay anında doğrudan ölümcül yerlerin hedef alınarak ateş ettiğini bu sebeple sanığın `kadına karşı kasten öldürme´ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Ayrıca sanığın ruhsatsız silah bulundurma ve kullanma suçlarından da cezalandırılması talep edildi.

`EŞİMİ HUNHARCA KATLETMİŞTİR´

Mütalaa hakkında söz verilen Mehmet Demirbağ, "Eşimin geliş saatini biliyor. Köşeden doğru takip etmiş. Eşimi hunharca katletmiştir. Sanık tasarlayarak bu işi yapmıştır" dedi. Nurten Demirbağ´ın oğlu C.D. ise "Sanığın en ağır cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.

Sanık avukatı yaptığı savunmada "Müvekkil Zonguldak´a taşındığından beri, 3 yıldır maktul ve ailesinin psikolojik şiddetine maruz kalmıştır. Haksız tahrik indirim hükümlerinin uygulanmasını talep ediyoruz. Ayrıca ayrıntılı savunma yapmak için süre istiyoruz" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken, avukatının savunmasını hazırlaması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN

2022-12-08 15:33:32



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