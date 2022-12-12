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Zonguldak´ta silahlı kavga: 5 yaralı

DHA

Zonguldak´ta silahlı kavga: 5 yaralı


Ali Sencer ARSLAN/DEVREK (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK´ın Devrek ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 3´ü yoldan geçenler olmak üzere 5 kişi yaralandı.
Olay, gece saatlerinde Devrek ilçesinde bulunan Cumhuriyet Alanı´nda meydana geldi. İddiaya göre Ersan ve Ahsen F. kardeşler aralarında borç meselesi bulunan Cenk ve Emrullah G. kardeşler ile karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma büyüdü. Kavgaya dönen tartışmada F. kardeşler, silahla G. kardeşlere ateş açtı. Cenk ve Emrullah G.'nin yanı sıra o esnada yoldan geçen T.A., Y.S.C. ve Ö.Ç. de yaralandı. Ahsen ve Ersan F. kardeşler ise olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Hafif yaralanan 5 kişi ambulanslarla götürüldüğü Devrek Devlet Hastanesi´nde tedavi altına alındı. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren iki kardeşi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Devrek Ali Sencer ARSLAN
2022-12-12 01:18:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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