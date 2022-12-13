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Zonguldak'ta tekneden düşen balıkçı için denizden ve havadan arama

DHA

Zonguldak'ta tekneden düşen balıkçı için denizden ve havadan arama


Ali Sencer ARSLANAytaç ÖZTÜRK/ ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK´ta, balık avı sırasında tekneden suya düşen İbrahim Acar´ı (38) arama çalışmaları, 2'nci gününde Sahil Güvenlik tarafından denizden botla havadan ise helikopterle sürdürüldü. 
Kentte `Kazım Reis 3´ isimli tekne, dün balık avı için açıldı. Mürettebat, bir süre sonra birinin kaybolduğunu fark etti. İbrahim Acar´ın denize düştüğü anlaşıldı. Sahil Güvenlik ekiplerine haber verilmesiyle balıkçıyı bulmak için arama çalışması başlatıldı. Aramalara balıkçılar da tekneleriyle katılarak destek oldu. Tekne, gece saatlerinde Zonguldak Limanı´na getirildi. Mürettebatın ifade işlemlerinin ardından arama çalışmaları için tekneler tekrar denize açıldı. Bartın´dan görevlendirilen Sahil Güvenlik botu ve helikopteri de bugün arama çalışmalarında kullanıldı. Olumsuz hava şartlarından dolayı balıkçı tekneleriyle çalışmalar sonlandırılarak limana dönüldü.
Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, `Kazım Reis 3´ün reisi ile telefonda görüşerek gelişmeler hakkında bilgi alıp, "Dünkü olaydan sonra arama çalışmalarına balıkçı arkadaşlarla katıldık ama bir sonuç alamadık. Gündüz çalışmaları da hava engeline takılmış durumda. Şu anda balıkçı tekneleri denizde bulunmuyor. Sahil Güvenlik helikopteriyle havadan arama yapılıyor, İbrahim Acar inşallah bulunur. Aramada bütün balıkçı tekneleri hava koşullarından dolayı limanlarına dönmüş durumda" açıklamasında bulundu.  DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN-Aytaç ÖZTÜRK
2022-12-13 15:29:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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