Zonguldak'ta kayıp balıkçıyı arama çalışmalarında 3'üncü gün



Ali Sencer ARSLAN/ ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK´ta, balık avı için denize açılan tekneden düşerek, kaybolan balıkçı İbrahim Acar´ı (39) arama çalışmaları, havadan ve denizden 3´üncü günde de sürdürüldü. Acar´ın kardeşleri, balıkçıların yardımıyla aramalara katıldı.

Kentte balık avlamak için `Kazım Reis 3´ isimli tekne ile önceki gün denize açılan mürettebat, İbrahim Acar´ın kaybolduğunu fark etti. Denize düştüğü anlaşılan İbrahim Acar için Sahil Güvenlik ekiplerine haber verilmesiyle arama çalışması başlatıldı. Sahil Güvenlik botu ve helikopterinin de kullanıldığı aramalara balıkçılar ise tekneleriyle destek verdi. Acar´ı arama çalışmaları, 3´üncü günde de sürdürülürken, kardeşleri, balıkçıların yardımıyla denizdeki aramalarda yer aldı.

İbrahim Acar'ı arama çalışmalarında gösterilen gayrete teşekkür eden Tarık Acar, "Ağabeyimizi arıyorlar, hepimiz bulunmasını istiyoruz. Sahil Güvenlik'ten ve jandarmadan Allah razı olsun. Arama çalışmalarında helikopter ve dalgıçlar da yer alıyor. Biz de denizde aramaya katıldık. İnşallah ölü veya sağ bir şekilde bulup, buradan ağabeyimizi alıp gideceğiz" dedi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN

2022-12-14 14:37:12



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