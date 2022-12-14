Öğrenci servisi yuvarlandı: 1 ölü, 19 yaralı(1)

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ZONGULDAK´ın Kilimli ilçesi'nde öğrenci servisinin tepeden aşağı yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulunarak hastanelere kaldırdı.Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK, (DHA) - DHA-Gündem Türkiye-Zonguldak

2022-12-14 17:10:00



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