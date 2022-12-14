Öğrenci servisi tepeden yuvarlandı: 1 ölü, 19 yaralı (1)- Yeniden

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Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK, (DHA) ZONGULDAK´ın Kilimli ilçesinde öğrenci servisinin tepeden yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulunarak hastanelere kaldırdı. Ekiplerin olay yerinde çalışmaları devam ediyor. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN

2022-12-14 17:15:57



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