Zonguldak'ta öğrenci servisi tepeden yuvarlandı: 1 ölü, 18 yaralı (2)

HAYATINI KAYBEDEN ÖĞRENCİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Zonguldak Valiliğinden kaza ile ilgili yapılan açıklamada, 1 öğrencinin hayatını kaybettiği, 18 öğrenci ve şoförün yaralandığını, tedavileri devam eden öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Yaralılar, Atatürk Devlet Hastanesi ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi´nde tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden öğrencinin Kilimli Atatürk Anadolu Lisesi 10´uncu sınıf öğrencisi Buse Akın olduğu belirlendi. Hastane önünde bekleyişlerini sürdüren yaralıların yakınları sinir krizi geçirdi.
İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner, Atatürk Devlet Hastanesi önünde yaralanan öğrencilerin yakınlarına yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın şu an hayati tehlikesi yok. Hepsinin şuuru açık, konuşuyorlar." dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN
2022-12-14 20:54:31
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