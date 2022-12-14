Zonguldak'ta öğrenci servisi tepeden yuvarlandı: 1 ölü, 18 yaralı (3)

Strep A uyarısı! Dakikaların bile önemi var, hemen acile...

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



KAZADA ÖLEN ÖĞRENCİ YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Zonguldak´ın Kilimli ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden Kilimli Atatürk Anadolu Lisesi 10´uncu sınıf öğrencisi Büşra Akın´ın cenazesinin yarın Kilimli ilçesine bağlı Şirinköy'de toprağa verileceği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN

2022-12-14 22:05:57



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.