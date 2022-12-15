Otomobil, uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

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Aytaç ÖZTÜRK/KOZLU (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK´ın Kozlu ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Zonguldak Ereğli yolu Değirmenağzı mevkisinde meydana geldi. Resul Karagöz´ün (21), yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybettiği 59 YB 318 plakalı otomobil, bariyerleri parçalayarak denize doğru yuvarlandı. Kazada, ağaçlara takılarak duran otomobilin sürücüsü Resul Karagöz ile yanındaki Erdal Korkusuz yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yola çıkarılan yaralılar, ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Aytaç ÖZTÜRK

2022-12-15 17:14:01



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