Servis kazasında yaralanan 9 öğrencinin tedavisi sürüyor, şoför yoğun bakımda

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Ali Sencer ARSLAN/ ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK´ta, 1 öğrencinin yaşamını yitirdiği servis kazası sonrası hastanede tedavi gören 18 öğrenciden 9'u, taburcu edildi. Kalp krizi geçiren şoför Fikret Bayrak´ın (66) yoğun bakımda, 9 öğrencinin de normal serviste tedavisi sürüyor.

Kaza, önceki gün, Kilimli ilçesi Çatalağzı beldesi Trafo Caddesi'nde meydana geldi. Fikret Bayrak´ın kullandığı 67 AT 873 plakalı servis midibüsü, kontrolden çıkarak yuvarlandı. Kazada Büşra Akın (15) hayatını kaybederken, yaralanan şoför ve 18 öğrenci de ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Büşra Akın´ın cenazesi, dün Şirinköy Çalca Mahallesi´nde toprağa verildi. Tedavi gören 18 öğrenciden 9'u, taburcu edildi. Fikret Bayrak´a da geçirdiği kalp krizi nedeniyle anjiyo yapılarak stent takıldığı, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Bayrak´ın kaza anında mı yoksa sonrasında mı kalp krizi geçirdiği ise henüz belirlenemedi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü´nün soruşturma başlattığı kazayla ilgili kalp krizi etkisi ve aşırı hız iddiası araştırılıyor. Midibüsün ise mevzuata uygun olduğu kaydedildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN

2022-12-16 12:50:20



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