Servis kazasında yaralanan 9 öğrencinin tedavisi sürüyor, şoför yoğun bakımda

Ali Sencer ARSLAN/ ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK´ta, 1 öğrencinin yaşamını yitirdiği servis kazası sonrası hastanede tedavi gören 18 öğrenciden 9'u, taburcu edildi. Kalp krizi geçiren şoför Fikret Bayrak´ın (66) yoğun bakımda, 9 öğrencinin de normal serviste tedavisi sürüyor.
Kaza, önceki gün, Kilimli ilçesi Çatalağzı beldesi Trafo Caddesi'nde meydana geldi. Fikret Bayrak´ın kullandığı 67 AT 873 plakalı servis midibüsü, kontrolden çıkarak yuvarlandı. Kazada Büşra Akın (15) hayatını kaybederken, yaralanan şoför ve 18 öğrenci de ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Büşra Akın´ın cenazesi, dün Şirinköy Çalca Mahallesi´nde toprağa verildi. Tedavi gören 18 öğrenciden 9'u, taburcu edildi. Fikret Bayrak´a da geçirdiği kalp krizi nedeniyle anjiyo yapılarak stent takıldığı, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Bayrak´ın kaza anında mı yoksa sonrasında mı kalp krizi geçirdiği ise henüz belirlenemedi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü´nün soruşturma başlattığı kazayla ilgili kalp krizi etkisi ve aşırı hız iddiası araştırılıyor. Midibüsün ise mevzuata uygun olduğu kaydedildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN
2022-12-16 12:50:20
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.