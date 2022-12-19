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Bakan Dönmez: Arkası gelecek, bizi izlemeye devam edin 

DHA

Bakan Dönmez: Arkası gelecek, bizi izlemeye devam edin 


Ayhan ACARAli Sencer ARSLAN/ZONGULDAK, (DHA)ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kara sahalarında çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımız da açıklamıştı, Şırnak bölgesinde önemli bir petrol rezervinin keşfine imza atmıştık. Arkası gelecek, bizi izlemeye devam edin" dedi. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve beraberindeki Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve üyeleri, Zonguldak´ın Çaycuma ilçesinde Filyos´ta devam eden doğalgaz işleme tesisinde incelemelerde bulundu. İlk olarak TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin çalışmalar hakkında Bakan Dönmez ve komisyon üyelerine brifing verdi. Daha sonra açıklamada bulunan TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyıldız, "Filyos´ta, Türkiye´nin enerji üssü inşa ediliyor ve süreç gayet iyi ve doğru yönetiliyor. Sürecin 2023 ilk çeyreğine dönük adımların gerçekten çok önemli bir şekilde ve sonuca gidecek şekilde yürütüldüğünü gördük. Türkiye´nin gaz ihtiyacının çok büyük ölçüde belirlenen zaman diliminde ülkemize sunulacağından mutlu olduk." dedi.  
'MART AYINDA KARADENİZ GAZINI SİSTEME VERECEĞİZ'  
Bakan Fatih Dönmez ise Türkiye´nin bugüne kadar doğalgazda yüzde 99´un üzerinde dışa bağımlı bir ülke olmasına rağmen arz güvenliği konusunda bir sıkıntı yaşatmadan, konut, sanayi ve iş yerinin ihtiyacını karşıladıklarını belirtti. Bakan Dönmez, "Cumhuriyetin 100'üncü yılında, Türkiye yüzyılında milletin hasretle beklediği Karadeniz gazının Türk halkıyla buluşturmada geriye sayım başladı. Önümüzdeki yılın mart ayında bir aksilik çıkmadığı takdirde bu gazı sisteme vereceğiz. Halihazırda şu anda yağmur yağışına rağmen şantiyede çalışmalar devam ediyor. Toplam 8 bin 100 personelimiz çalışıyor. Bu kapsamda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza hepsine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.  
'BİZİ İZLEME DEVAM EDİN' 
Bakan Dönmez, geçen cuma günü çok önemli, büyük projelerinden birinin daha açılışını Cumhurbaşkanın katılımıyla yaptıklarını belirterek, "Silivri´de deniz alanlarındaki Avrupa´nın en büyük doğalgaz depolama tesisini hizmete açmıştık. O da bizim için son derece mutluluk verici bir unsur. Kara sahalarındaki çalışmalarımız devam ediyor.  Cumhurbaşkanımız da açıklamıştı, Şırnak bölgesinde önemli bir petrol rezervinin keşfine imza atmıştık. Arkası gelecek, bizi izlemeye devam edin" dedi.  
Bakan Dönmez ve TBMM komisyon üyeleri Filyos sahasını araçlarla gezerek, gazın karaya çıktığı anda depolanıp ilk yanmasının gerçekleştirileceği yanma odalarında gezerek, bilgiler aldı. (DHA)   DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Çaycuma Ayhan ACARAli Sencer ARSLAN
2022-12-19 18:30:00

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