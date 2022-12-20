Metal fabrikasında asit kazanı patladı: 1 ölü, 1 yaralı

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Sinan KABATEPE/ ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK´ta, metal fabrikasında asit kazanının patlaması sonucu işçilerden Ercan Yılmaz (38) yaşamını yitirdi, Mesut Aşut ise hastanede tedaviye alındı.

Olay, gece Ereğli ilçesi Hamzafakıhlı Mahallesi´nde faaliyet gösteren metal fabrikasında meydana geldi. Galvanizleme hattındaki asit kazanının patlaması sonucu işçiler Ercan Yılmaz ve Mesut Aşut yaralandı. Ereğli´deki hastanede ilk müdahalesi yapılan 2 işçi, daha sonra Ankara´da bulunan hastaneye sevk edildi. Ercan Yılmaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Mesut Aşut´un ise tedavisine devam edildiği öğrenildi. Patlamayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

2022-12-20 16:38:14



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