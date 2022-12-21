Zonguldak'ta zehirlenme şüphesiyle tedavi gören 24 öğrenci taburcu edildi

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Ali Sencer ARSLAN/ ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören 24 öğrenci taburcu edildi. Okul pansiyonun yemekhanesinden alınan yiyecek numuneleri incelemeye gönderildi.

Kent merkezindeki Borsa İstanbul Anadolu Lisesi pansiyonunda kalan 24 öğrenci, dün akşam yemeği yedikten sonra rahatsızlandı. İhbarla okula çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi. Okulun pansiyonunda kalan 24 öğrenci ambulanslarla hastanelere götürülüp tedaviye alındı. Serum tedavisi uygulanan öğrenciler kontrol amaçlı, hastanede gözetim altında tutuldu. Tedavisi tamamlanan 24 öğrenci taburcu edildi.

Başlatılan soruşturmanın ardından ekipler, Borsa İstanbul Anadolu Lisesi'ndeki akşam yemeğinde dağıtılan tavuk, ezogelin çorbası, pirinç pilavı ve ayrandan numune alıp Bolu'daki laboratuvara gönderdi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olayla ilgili müfettiş görevlendirdi. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN

2022-12-21 11:05:39



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