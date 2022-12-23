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Kimsesiz çocuklara yardım bahanesiyle DEAŞ'a para toplayan 2 kişiye tutuklama

DHA

Kimsesiz çocuklara yardım bahanesiyle DEAŞ'a para toplayan 2 kişiye tutuklama


Ali Sencer ARSLAN/ ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta, 'kimsesiz çocuklara yardım' adı altında terör örgütü DEAŞ için para topladıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, incelemelerinde, 2 kişinin terör örgütü DEAŞ'a finansal destek sağladığını tespit etti. Teknik takibin ardından jandarma ekipleri, kimsesiz çocuklara yardım edecekleri bahanesiyle DEAŞ için para topladıkları belirlenen Kubilay Özdil ve Talip Çelebi'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, 'terör örgütüne finansal destek sağlama' suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN
2022-12-23 17:43:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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