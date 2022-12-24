Göremese de evi için ekonomik çözümler üretti



Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde, 12 yaşında görme yetisini kaybeden Hüseyin Efe (46), atık malzemelerden yaptığı güneş enerjisi ile çalışan radyo ve benzinle çalışan ocak yaptı. Göremese de evi için ekonomik çözümler üreten Efe, "Bir yere gidemediğim için ve ev ekonomisine yük olmamak için yaptım" dedi.

Kozlu ilçesi Kargalar köyünde yaşayan Hüseyin Efe, 10 yaşındayken göz tansiyonu sebebiyle görme yetisini kaybetmeye başladı. 12 yaşında görme yetisini tamamen kaybeden Efe'ye, işe girebilmek için eğitim hayatını devam ettirmesi gerektiği söylenince önce İzmir'de Aşık Veysel Görme Engelliler Okulu'nda ve açıktan okuyarak lise mezunu oldu. Hüseyin Efe, bilgisayar ve santral operatörü belgeleri aldı. Anne ve babasıyla yaşayan Hüseyin Efe, ailesinin ekonomik yükünü hafifletmek için de kendince çözümler üretti.

Hüseyin Efe, çocukluğundan beri 'en iyi arkadaşım' diye tabir ettiği radyosunun pil masrafını azaltmak için küçük güneş paneliyle çalışan sistem geliştirip radyosuna elektrik verdi. Aynı sistemle pil de şarj eden Efe, pil masrafının ise kalmadığını belirtti. Elektrikten tasarruf etmeyi de amaçlayan Efe, çöpe atılacak bilgisayar kasası, hurdacıdan temin ettiği elektrik dönüştürücü ve motosiklet aküsüyle 'taşınabilir elektrik kutusu' üretti. Akvaryum motoru kullanarak su ve benzini atık malzemelerden yaptığı ocakta birleştiren Efe, kendi ocağını yaptı.

'KENDİMİ GELİŞTİRMEK İSTEDİM'

Köyde çok elektrik kesintisi olduğunu anlatan Efe, "Kendimi geliştirmek istedim. Engelimden dolayı bir yere gidemediğim için can sıkıntısından evde hurdalardan neler yapabilirim düşüncesine kapıldım. Son 2 yıldır da deneylere odaklandım. Güneş paneliyle pilsiz radyo dinliyorum. Pil almaya son verdim. Batarya kullanmadan, elektrikler olmadan radyomu bağımsız bir şekilde dinleyebiliyorum. Güneş enerjisiyle de pilleri şarj ediyorum. Her türlü pil şarj edilebiliyor. Ocak yaptım. 1 litre su ve 1 litre benzini defalarca kullanıyorum. Elektrik faturası bayağı düştü, su ısıtıcıdan daha az yakıyor. Akvaryum motoruyla çalıştırıyorum. Sürekli kullanıyorum, keşke daha önceki yıllarda yapsaydım" dedi.

'AİLEME YÜK OLMAMAK İÇİN YAPTIM'

Yaptıklarıyla tasarruf yapmayı başardığını da ifade eden Efe, şöyle konuştu:

"Bir yere gidemediğim için yaptım bunları. Mesela tüpçü bekliyordum. Tüp sorunu kalmadı. Daha ekonomik. Bunları aileme yük olmamak için yaptım. Ev ekonomisine yük olmamak için yaptım. Çocukluğumdan beri en iyi arkadaşım radyo. Pil masraflı oluyordu ve sürekli almak zorunda kalıyordum. Görmediğim için bakkala gitmek sorun oluyordu. Piller belirli bir süre sonra bitiyordu. Buna kökten çözüm buldum. Radyonun hiç masrafı kalmadı. İki günde bir pil alıyordum. Radyodan sadece 360 lira karım var. Elektrik faturası da çok oynama yaptı, düştü. Çay, kahve içerken burada su ısıtıcı kullanıyordum. Su ısıtıcı fazla tüketiyordu, onda da çok tasarruf oldu. Ondaki elektriği de aküden alıyorum. Aküyü de güneş enerjisiyle besliyorum." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN

2022-12-24 09:49:15



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