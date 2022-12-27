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'2023'te de benzer keşif ve müjdeler bekliyoruz'

DHA

'2023'te de benzer keşif ve müjdeler bekliyoruz'


Ali Sencer ARSLAN/ ZONGULDAK, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın doğal gaz rezervlerindeki artış açıklamasını değerlendiren Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğretim üyesi Dr. İshak Turan, "Umarım buradaki çalışmalar önceki yıllar gibi netice verir, 2023 yılında da benzer ek keşif ve müjdeleri bekliyoruz" dedi.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Filyos beldesinde bulunan Doğalgaz İşleme Tesisi'nin inşaat çalışmaları devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yılın son Kabine Toplatısı'nın ardından 540 milyar metreküp doğal gaz rezervine ek olarak 'Çaycuma-1' kuyusunda 58 milyar metreküp doğal gaz keşfedildiğini duyurdu. Mevcutta 13 kuyudaki rezervin 3 boyutlu değerlendirilmesinin ardından 540 milyar metreküplük rezerv, 652 milyar metreküp olarak revize edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesiyle birlikte Sakarya Gaz Sahası'ndaki toplam rezerv, 710 milyar metreküpe yükseldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın keşif ve revize edilen rezerv miktarını değerlendiren, enerji güvenliği alanında çalışmalar yapan Dr. İshak Turan, "Beklediğimiz üzere 'Çaycuma-1' kuyusundan olumlu haberler geliyordu. 58 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi müjdesini verdi. Böylece 540 milyarlık metreküplük doğal gaz 598 milyar metreküpe ulaşmış oldu. Bizleri şaşırtan, beklemediğimiz ama diğer taraftan sevindiren yeni bir gelişme ise 540 milyar metreküp olan rezervlerin güncellenerek toplamda 710 milyar metreküpe ulaşmış olmasıdır" dedi.
'TÜRKİYE'NİN 47 YIL BOYUNCA EVLERDE TÜKETECEĞİ DOĞAL GAZ'
Rezervlerdeki mevcut artışın doğal gazın kullanımda olacağı süreyi uzattığına dikkat çeken Dr. Turan, "Türkiye, yılda ortalama 58-60 milyar metreküp doğal gaz tüketen bir ülke. Büyüyen ekonomisi, artan nüfusu ve şehirleşme oranıyla her yıl bu oran artmaktadır. Bu bakımdan 710 milyar metreküp toplam tüketimimizin 12 yılına denk gelmektedir ancak burada faz-1 ve faz-2'de toplamda yaklaşık 15 milyar metreküplük doğal gaz üretimi 2025 sonuna kadar öngörülmektedir. Bu da yaklaşık Türkiye'nin 47 yıl boyunca evlerde tüketeceği doğal gaza tekabül ettiğini söyleyebiliriz" diye konuştu.
Doğal gaz işleme tesisindeki ve denizlerdeki çalışmaların devam ettiğini belirten Turan, "Önümüzdeki yıllarda yeni ek keşifler gelirse tabi ki bu üretimi ve rakamları yukarı doğru revize edeceğiz. Umarım buradaki çalışmalar önceki yıllar gibi netice verir, 2023 yılında da benzer ek keşif ve müjdeleri bekliyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Çaycuma Ali Sencer ARSLAN
2022-12-27 09:47:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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