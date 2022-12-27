Sakarya Gaz Sahası Müdürü Uçar: Hedefimiz yine güzel müjdeler (2)

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GAZ BURADA ATEŞLENECEK

Karaya ulaşması 2023 yılının ilk çeyreğinde beklenen Karadeniz doğal gazı, ilk olarak `Yüksek Basınçlı Gaz Yakma Ünitesi´nde ateşlenecek. 2 bin 500 metrekare alana kurulu, 20 metre yüksekliğe sahip yakma ünitesi, aynı zamanda denizden yüksek basınçlı doğal gazın gelme ihtimaline karşı da emniyet supabı görevi görecek. Doğal gaz işlendikten sonra ortaya çıkan atıklar, yakma ünitesinde imha edilecek. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Çaycuma Ali Sencer ARSLAN

2022-12-27 16:45:50



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