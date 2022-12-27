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Otomobilin tekeri altında kalan ayağı kırıldı

DHA

Otomobilin tekeri altında kalan ayağı kırıldı


Sinan KABATEPE/ ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, ilerleyen araca doğru, yürüyen Aydın Balcı'nın sol ayağı otomobilin altında kaldı. Ayağı kırılan Balcı, tedaviye alındı. Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, öğle saatlerinde, Ereğli ilçesi Orhanlar Mahallesi Süleyman Seba Sokak'ta meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Aydın Balcı, bir anlık dalgınlıkla, sokakta yavaş ilerleyen araca doğru yürüyünce, sol ayağı otomobilin arka tekerleğinin altında kaldı. Aydın Balcı yere düştü, 67 TK 003 plakalı otomobilin sürücüsü İbrahim Berberkayar aracı durdurdu. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekibi, tekerleğin ayağından geçmesiyle yaralanan Balcı'ya ilk müdahalede bulundu. Hastaneye kaldırılan Balcı, tedaviye alındı. Otomobil sürücüsü Berberkayar, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Balcı'nın yolda ilerleyen otomobilin üzerine doğru yürüdüğü, ayağının tekerleğin altında kalmasıyla yere düştüğü görüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE
2022-12-27 16:56:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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