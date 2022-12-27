İçki içerken bıçaklandı, alkol komasına girdikten sonra hayatını kaybetti

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor



Sinan KABATEPEAli Sencer ARSLAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK´ın Ereğli ilçesinde bacağından bıçaklandıktan sonra hastaneye başvuran ve sahte içki tükettiği için alkol komasına girdiği belirtilen Hakkı Güneri (29), yaşamını yitirdi. Hakkı Güneri´nin kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak.

Olay dün gece Ereğli ilçesi Murtaza Mahallesi Bayır Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre arkadaşlarıyla alkol alan Hakkı Güneri, tartıştığı komşusu D.O. tarafından bacağından bıçaklandı. Hafif olduğu öğrenilen bıçak yarasıyla ilçedeki özel bir hastaneye başvuran Güneri, gece tedavi altına alındı. Güneri, sabah saatlerinde bilinç bulanıklığı, genel durum bozukluğu şikayetleri göstermeye başlayınca ambulansla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi´ne sevk edildi. Alkol komasına girdiği öğrenilen Güneri tedavi altına alındı. Sahte içki tükettiği öne sürülen Güneri, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ölümü şüpheli bulunan Güneri´nin sahte içki kurbanı olup olmadığı yapılacak otopsinin ardından belli olacak. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLANSinan KABATEPE

2022-12-27 21:17:49



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