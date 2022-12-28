Lisede arkadaşlarını tekme tokat dövüp, zorla oyun oynattılar; o anlar kamerada

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Lisede arkadaşlarını tekme tokat dövüp, zorla oyun oynattılar; o anlar kamerada

DHA

Lisede arkadaşlarını tekme tokat dövüp, zorla oyun oynattılar; o anlar kamerada


Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde bir lisede öğrenciler, sınıf arkadaşlarını tokat ve tekme atıp döverken, bir yandan da ortalarına alıp zorla oyun oynattı.
Olay, Ereğli Endüstri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Lisede çekilen görüntülerde 11´inci sınıf öğrencisi N.G. sınıftaki arkadaşları tarafından darbedildi. Görüntülerde N.G.´yi aralarına alan öğrenciler tekme ve tokat vurarak darbetti. Bir öğrenci ise N.G.´nin başını ard arda beyaz tahtaya vurdu. Baskı uygulanan N.G.´ye zorla şınav çektirildi. Ortalarına alan öğrenciler oynaması konusunda da N.G.'ye baskı yaptı.
Çekilen görüntülerin yayılmasından sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü durumu polise bildirirken, okul yönetimi de disiplin işlemi başlattı. Ayrıca, Ereğli Kaymakamlığı konuya ilişkin inceleme ve soruşturma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE
2022-12-28 18:35:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) TEMİZLİK İŞÇİSİ PROMOSYON ÖDEMESİYLE TEKERLEKLİ SANDALYE BAĞIŞLADI
YEREL HABERLER (Görüntülü) TEMİZLİK İŞÇİSİ PROMOSYON ÖDEMESİYLE ...
Zonguldak'ta temizlik personeli promosyon parasıyla tekerlekli sandalye bağışladı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta temizlik personeli promosyon parasıyla ...
Zonguldak'ta cam parçasıyla yaralanan alkollü kişi hastanede öldü
YEREL HABERLER Zonguldak'ta cam parçasıyla yaralanan alkollü kişi ...
İçki içerken bıçaklandı, alkol komasına girdikten sonra hayatını kaybetti
YEREL HABERLER İçki içerken bıçaklandı, alkol komasına girdikten ...
(Görüntülü)KARADENİZ DOĞALGAZININ YAKILACAĞI YER BELLİ OLDU
YEREL HABERLER (Görüntülü)KARADENİZ DOĞALGAZININ YAKILACAĞI YER ...
(Görüntülü)OTOMOBİLE DOĞRU YÜRÜYÜNCE AYAĞI TEKERLEĞİN ALTINDA KALDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)OTOMOBİLE DOĞRU YÜRÜYÜNCE AYAĞI TEKERLEĞİN ...
Otomobilin tekeri altında kalan ayağı kırıldı
YEREL HABERLER Otomobilin tekeri altında kalan ayağı kırıldı
Sakarya Gaz Sahası Müdürü Uçar: Hedefimiz yine güzel müjdeler (2)
YEREL HABERLER Sakarya Gaz Sahası Müdürü Uçar: Hedefimiz yine güzel ...
Piriformis sendromuna yakalanan hastalara egzersiz önerisi
YEREL HABERLER Piriformis sendromuna yakalanan hastalara egzersiz ...
(Görüntülü)SAKARYA GAZ SAHASI SAHA MÜDÜRÜ UÇAR HEDEFİMİZ YİNE GÜZEL MÜJDELER
YEREL HABERLER (Görüntülü)SAKARYA GAZ SAHASI SAHA MÜDÜRÜ UÇAR ...
Karadeniz'deki yeni doğal gaz keşifleri enerjide dışa bağımlılığı hızla azaltacak
YEREL HABERLER Karadeniz'deki yeni doğal gaz keşifleri enerjide dışa ...
(Görüntülü) &#039;2023&#039;TE DE BENZER KEŞİF VE MÜJDELER BEKLİYORUZ&#039;
YEREL HABERLER (Görüntülü) '2023'TE DE BENZER KEŞİF VE ...
'2023'te de benzer keşif ve müjdeler bekliyoruz'
YEREL HABERLER '2023'te de benzer keşif ve müjdeler bekliyoruz'
Zonguldak'ta FETÖ'ye yönelik operasyonda 8 avukat yakalandı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta FETÖ'ye yönelik operasyonda 8 avukat ...
(Görüntülü) FİLYOS DOĞALGAZ İŞLEME TESİSİ&#039;NDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) FİLYOS DOĞALGAZ İŞLEME TESİSİ'NDE ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.