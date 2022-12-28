Lisede arkadaşlarını tekme tokat dövüp, zorla oyun oynattılar; o anlar kamerada (2)

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



10 GÜN UZAKLAŞTIRMA CEZASI VERİLDİ, İFADEYE ÇAĞRILACAKLAR

Ereğli Endüstri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi´nde, sınıf arkadaşları N.G.'yi tekmetokat dövüp, kayda alan 10 öğrenciye, okul idaresince uzaklaştırma cezası verildi. Disiplin soruşturmasının devam ettiği, olaya karışan öğrencilerin yarın savcı tarafından ifadeye çağrılacağı belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLANSinan KABATEPE

2022-12-28 20:29:15



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.