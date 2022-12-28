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Lisede arkadaşlarını tekme tokat dövüp, zorla oyun oynattılar; o anlar kamerada (3)

DHA

Lisede arkadaşlarını tekme tokat dövüp, zorla oyun oynattılar; o anlar kamerada (3)


4 ÖĞRENCİ İFADE İÇİN ÇOCUK ŞUBE AMİRLİĞİNE GÖTÜRÜLDÜ
Ereğli'de 10 öğrenciden 4'ü için gözaltı kararı verildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 4 öğrenci ifadeleri alınmak üzere Çocuk Şube Büro Amirliği'ne götürüldü. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Ali Sencer ARSLANSinan KABATEPE
2022-12-28 21:58:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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