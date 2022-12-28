Lisede arkadaşlarını tekme tokat dövüp, zorla oyun oynattılar; o anlar kamerada (3)

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4 ÖĞRENCİ İFADE İÇİN ÇOCUK ŞUBE AMİRLİĞİNE GÖTÜRÜLDÜ

Ereğli'de 10 öğrenciden 4'ü için gözaltı kararı verildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 4 öğrenci ifadeleri alınmak üzere Çocuk Şube Büro Amirliği'ne götürüldü. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Ali Sencer ARSLANSinan KABATEPE

2022-12-28 21:58:11



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