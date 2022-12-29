Lisede arkadaşlarını döven 4 öğrenci adliyede (2)



BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Ereğli Endüstri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi´nde N.G. isimli öğrencinin arkadaşları tarafından darbedilmesi ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Zonguldak Ereğli´deki okulumuzda akranları tarafından bir öğrencimize, İzmit´te de bir öğretmen tarafından öğrencilerine yönelik yaşanan şiddet olaylarına ilişkin Bakanlığımızca müfettiş görevlendirilmiş olup inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Bakanlığımız `her türlü şiddete sıfır tolerans´ anlayışıyla süreci hassasiyetle yakından takip etmektedir."DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Ereğli Ali Sencer ARSLAN-Sinan KABATEPE

2022-12-29 16:21:27



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