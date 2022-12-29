Lisede arkadaşlarını döven 4 öğrenci adliyede (3)

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Ereğli Endüstri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi´nde N.G.´nin darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 4 öğrenci, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Ereğli Ali Sencer ARSLAN-Sinan KABATEPE

2022-12-29 17:54:18



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