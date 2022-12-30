Lisede arkadaşlarını döven 4 öğrenci adliyede (4)

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GÖRÜNTÜLERİ ÇEKEN ÖĞRENCİ SOKAKTA SALDIRIYA UĞRADI

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 11´inci sınıf öğrencisi N.G.´nin darbbedildiği anları cep telefonu ile kaydeden liseli genç sokak ortasında saldırıya uğradı. Feci şekilde dövülen gencin fotoğraf ve görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşımlarda olaya karışan diğer öğrencilerin de tehdit edildiği görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Ereğli Ali Sencer ARSLANSinan KABATEPE

2022-12-30 00:58:32



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