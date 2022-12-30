Akran zorbalığı videosunu çektiği iddiasıyla dövmüşler



Sinan KABATEPE/ EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK´ın Ereğli ilçesinde lise öğrencisi N.G.´nin akranlarının zorbalığına uğradığı anların görüntülerini çektiği iddiasıyla darbedilen B.G.´nin (16), sadece olayı idareye bildirdiği ve yanlış anlaşılma sonucu saldırıya uğradığı ortaya çıktı. B.G. ve annesi Ayfer G. şikayetçi olurken, gözaltına alınan 3 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Ereğli Endüstri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi´nden 28 Aralık günü yayılan görüntülerde 11´inci sınıf öğrencisi N.G. sınıf arkadaşları tarafından akran zorbalığına maruz kaldı. N.G. ve ailesi şikayetçi olurken olaya karışan 10 öğrenciye okuldan uzaklaştırma cezası verildi, 4 öğrenci ise gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 4 öğrenci savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Dün akşam saatlerinde ise N.G.´nin darp edildiği görüntüleri çektiği iddia edilen liseli genç B.G. sokakta saldırıya uğradı.

Polis, darp görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından olayla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan incelemenin ardından sokakta darbedilen gencin görüntüleri çeken değil, görüntüler ortaya çıkınca okul idaresine durumu bildiren öğrenci B.G. olduğu belirtildi. Saldırıyla ilgili 3 genç Çocuk Şube Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Ayrıca polis ekipleri gün boyunca lise çevresinde başka darp olaylarının olmaması için güvenlik önlemi aldı. B.G. ve annesi Ayfer G. ise saldırganlardan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan 3 genç ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

`İFTİRA ATILMIŞ ÜZERİME´

Çocuk Şube Büro Amirliği´nde ifade veren B.G., DHA muhabirine yaptığı açıklamada görüntüyü çekenin kendisi olmamasına rağmen darbedildiğini belirterek, "Arkamdan hiç tanımadığım kişiler gelip saldırdı. Bir tanesi yüzüme muşta ile vurdu. Gözüme ve gözümün altına vurdu. Birisi de arkamdan kafama vurdu. Bana saldırmalarının sebebinin okulda çekilen videoyu benim çektiğimi düşünmüşler. Öyle bir iftira atılmış üzerime. Ama ben sadece okul müdür yardımcısına görüntüleri gösterdim. Ona haber verdim" dedi.

Ayfer G. ise yaşananlara tepki göstererek, "Bugün benim evladıma bunu yapan yarın başkasının evladına ne yapmaz? Ben er ya da geç adaletin yerini bulacağını umuyorum. Herkes cezasını çeksin. Benim çocuğumun suçu varsa o da cezasını çeksin. Ben herkesin cezalandırılmasını istiyorum. Bu işin sonuna kadar da peşindeyim" diye konuştu. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

2022-12-30 20:37:39



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