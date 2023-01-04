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Hayvanlarda çiçek hastalığı görüldü, 50 köy karantinaya alındı

DHA

Hayvanlarda çiçek hastalığı görüldü, 50 köy karantinaya alındı


Ali Sencer ARSLAN/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK´ta 2 ağılda küçükbaş hayvanlarda çiçek hastalığı görülünce, kentin 4 ilçesinde 50 köy karantinaya alındı.
Merkeze bağlı Karaman beldesindeki bir ağılda çiçek hastalığı tespit edildi. Bunun üzerine civardaki 31 köy karantinaya alındı ve ilaçlama çalışması başlatıldı. Ereğli ilçesine bağlı Öğberler köyünde de Satılmış Orhan´a ait ağıldaki koyunlar hastalandı. İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin koyunlardan aldığı kan örneğinde çiçek hastalığı saptandı. Bu tespitlerin ardından 19 köy daha karantinaya alındı.
Mevzuat gereği hastalığın görüldüğü merkezden 10 kilometrelik çemberde bulunan bütün besi hayvanlarını kapsayan her iki karantina uygulamasında toplam 4 ilçede 50 köy karantinaya alındı. Köy muhtarları karantina hakkında bilgilendirilirken, Ereğli ilçesine bağlı köylerde de küçükbaş hayvanların aşılanmasına başlandı.
35 yıldır hayvancılık yapan Satılmış Orhan, "İlçe Tarım, çiçek hastalığı buldu koyunlarda. Hastalık akciğerlerdeki enfeksiyondan dolayı ayaklardan kafaya vuruyor. 62 koyunum vardı. 7 koyunum telef oldu. İlçe Tarım, çiçek aşısı yapacak, önlem alınacak. Bizim pek yapabileceğimiz bir şey yok. Hasta koyunları ayrı tutuyoruz. Koyunlar karantinada, dışarı salmıyoruz. Kapalı alanda ağıllarda duruyor hayvanlar" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Ereğli Ali Sencer ARSLAN
2023-01-04 14:25:53

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