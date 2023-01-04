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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amasra Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, maden ocağına girdi (2)

DHA

Amasra Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, maden ocağına girdi (2)


'TÜRKİYE YERLİ KÖMÜRÜNÜ ÇIKARMAYA DEVAM EDECEK'
TBMM Amasra Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, TTK Karadon Müessesesi´nde maden ocağında incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından açıklama yapan Komisyon Başkanı Taner Yıldız, "Bartın Amasra ve Zonguldak´ta içinde bulunduğumuz müessesede eksi 460 kotuna kadar inerek incelemelerimizi tamamladık. İthalatın önlenmesi, yerli üretimin artırılması adına ortaya konan emekten dolayı teşekkür ediyorum. Gerek Soma bölgesindeki linyit gerek Zonguldak bölgesindeki taşkömürü ile beraber Türkiye yerli kömürünü çıkarmaya devam edecek. Bunu da işçi sağlığı, iş güvenliği kurallarına uyarak yapacak. Bizim buradaki incelemelerimiz de bu yönde oldu" dedi.
'BİZİM KAZANDIĞIMIZDAN DAHA HELAL PARA'
Madende çalışan işçilerin sağlığının her şeyin önünde olduğunu belirten Yıldız, "Bu ayın sonuna kalmadan komisyon çalışmalarını tamamlamaya gayret edecek ve bunu sağlayacak. Buradaki hepimizin hissettiği, aşağıda da konuştuk; bizim kazandığımız paralardan daha helal paraların buralarda kazanıldığını, alın teriyle beraber kazanıldığını ve bütün yüreklerini bu manada işçi kardeşlerimizin de ortaya koyduğunu söylemek isterim. Her birimizin güvenliği birbirine emanet. Her birimiz omuzlarımıza yüklenen sorumluluğu ve iş görevlerini tam anlamıyla yaptığımız anda inşallah ve bir kısım tedbirleri de üst düzeyde alıyor olmamız sistemi iyi bir şekilde ortaya koyup koruyup kolladığımız takdirde bu kazaların en aza indiğini görmüş olacağız. Bütün gayretlerimiz bu yöndedir. Bu kazaların önlenmesiyle alakalı gerek kanuni gerek mevzuat gerekse bizatihi şantiye ve sahalarda yapılan çalışmalar olacaktır" diye konuştu.
'BÜTÜN DETAYLARI DEĞERLENDİRDİK'
Yıldız, bütün detayları değerlendirdiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:
"Havalandırmadan tutun ki sensörlere varıncaya kadar, ana kontrol merkezinden bütün detaylara kadar değerlendirme şeklinde oldu. Münhasıran biz Bartın Amasra´daki maden kazası vesilesiyle bu komisyonu topladık ama kurallarımızın bir kısmı genel olacak. Bundan sonraki bütün maden kazalarının önlenmesine yönelik olacak. Uzman arkadaşlarımız önümüzdeki 2 hafta içerisinde yoğun bir gayret gösterecekler." (DHA) DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN
2023-01-04 21:49:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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