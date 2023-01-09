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Maden kazasında yaşamını yitiren 8 işçi, dualarla anıldı

DHA

Maden kazasında yaşamını yitiren 8 işçi, dualarla anıldı


ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK´ta, 10 yıl önce maden kazasında hayatını kaybeden 8 işçi, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesi´ne ait maden ocağında dualarla anıldı.
TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne ait ocakta 7 Ocak 2013'te meydana gelen faciada, galeri açma çalışması yapan taşeron firma çalışanı 8 madenci, kömür püskürmesi sonucu hayatını kaybetti. Maden işçileri, kazanın 10'uncu yıl dönümünde ocak girişinde sabah vardiyası öncesi anıldı. Törene, TTK Genel Müdür Yardımcısı Fazlı Uncu, Kozlu Müessese Müdürü Nurettin Yılmaz, Kozlu Amelebirliği Yönetim Kurulu Üyesi Yener Aslanboğa, Genel Maden İşçileri Sendikası Kozlu Şube Başkanı Dursun Başbakıcı, şube yöneticileri ve maden işçileri katıldı. Şehit maden işçileri için Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi. İşçilere mevlit şekeri dağıtıldı.
`İŞ KAZARININ ÖNLENMESİ İÇİN MUTLAKA İŞÇİ ALINMALDIR´
Kozlu Amelebirliği Yönetim Kurulu Üyesi Yener Aslanboğa, taşeron firmada yerin 630 metre altında şehit olan 8 maden işçisini rahmetle andıklarını söyledi. Bir daha böyle acılar yaşanmaması için mücadele ettiklerini ifade eden Aslanboğa, "Maden işçisi ağır bedeller ödemiştir ve işçi açıkları giderilmedikçe iş kazalarına davetiye çıkartılmaktadır. İş kazalarının önlenmesinin üretimin artması için TTK´ya mutlaka işçi alınmalıdır. TTK´nın norm kadrosu bellidir. Norm kadroyla çalışılmadığı sürece ölümlü kazalardan herkes sorumludur. Ben şehit düşen 8 madenci kardeşimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN
2023-01-09 10:53:16

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