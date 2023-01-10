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Evin kapısını kırıp tüfeği ateşledi; kayınbabası ve kayınvalidesi yaralı

DHA

Evin kapısını kırıp tüfeği ateşledi; kayınbabası ve kayınvalidesi yaralı


Sinan KABATEPE/ ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta, boşanmak üzere olduğu eşi Cansu T.'nin bulunduğu kayınbabası Nazım Ş.'nin evini basan Önder T., tekme atıp kapıyı kırdıktan sonra tüfeği ateşledi. Saldırıda Nazım Ş. ve eşi Ayşe Ş. yaralandı.
Olay, dün akşam saatlerinde, Ereğli ilçesi Bölücek Mahallesi'nde meydana geldi. Önder T., boşanmak üzere olduğu eşi Cansu T.'nin babası Nazım Ş.'nin evini bastı. Önder T. tekme atıp kapıyı kırdıktan sonra tüfeği ateşleyip Nazım Ş. ile eşi Ayşe Ş.'yi vurdu. Cansu T. ise olaydan yara almadan kurtuldu. Yaralı çift, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Kaçan Önder T.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE
2023-01-10 11:26:14

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