Evin kapısını kırıp tüfeği ateşledi; kayınbabası ve kayınvalidesi yaralı (2)

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GÖZALTINA ALINDI

Zonguldak´ın Ereğli ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Cansu T.'nin babası Nazım Ş. ile annesi Ayşe Ş.'yi yaralayan Önder T. jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Gözaltına alınan Önder T.'nin 21 ayrı dosyadan sabıkasının bulunduğu, eşine daha önce bıçakla saldırdığı ve 8 ay cezaevinde yattığı öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

2023-01-10 12:45:10



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