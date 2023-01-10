Evin kapısını kırıp tüfeği ateşledi; kayınbabası ve kayınvalidesi yaralı (2)

GÖZALTINA ALINDI
Zonguldak´ın Ereğli ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Cansu T.'nin babası Nazım Ş. ile annesi Ayşe Ş.'yi yaralayan Önder T. jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Gözaltına alınan Önder T.'nin 21 ayrı dosyadan sabıkasının bulunduğu, eşine daha önce bıçakla saldırdığı ve 8 ay cezaevinde yattığı öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE
2023-01-10 12:45:10
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.