Boşanma aşamasındaki eşinin babası ile annesini vuran şüpheli tutuklandı

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Sinan KABATEPE/ ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta, boşanma aşamasındaki eşinin kaldığı evi basıp, kayınpederi Nazım Şahin (57) ile kayınvalidesi Ayşe Şahin'i (47) tüfekle yaralayan Önder Turhan (25) tutuklandı.

Olay, önceki gün Ereğli ilçesine bağlı Bölücek Mahallesi'nde meydana geldi. Önder Turhan, boşanma aşamasındaki eşi Cansu Turhan'ın (24) kaldığı, babası Nazım Şahin'in evine geldi. Önder Turhan, tekme atıp, kapıyı kırdıktan sonra tüfeği ateşleyerek Nazım Şahin ile eşi Ayşe Şahin'i vurdu. Yaralanan çift, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Kaçan Turhan ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Daha önce eşini bıçakladığı gerekçesiyle 8 ay cezaevinde kalan, çeşitli suçlardan da sabıkası olan Önder Turhan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

2023-01-11 14:15:57



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