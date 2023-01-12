Zonguldak´ta cinsel istismar davasında 2 tahliye

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Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK´ta 14 ve 16 yaşlarındaki 2 kız çocuğunu fuhşa teşvik ettikleri ve cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla 14´ü tutuklu 24 sanıktan 2´si tahliye edildi.

Zonguldak´ta, geçen yıl nisan ayında yapılan operasyonda, yaşları 14 ve 16 olan 2 kız çocuğunun fuhşa teşvik edildiği ve cinsel istismara maruz kaldığı iddiasıyla 14 kişi tutuklandı. Küçük yaşta çocuğun fuhşa teşviki, aracılık ve çocuğun cinsel istismarı iddialarıyla suçlanan 14´ü tutuklu 24 sanığın yargılanmasına pazartesi günü, Zonguldak 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde başlandı. 40 saatten fazla süren ilk celsede sanıkların, mağdurların ve tanıkların ifadesi alındı. 4´üncü günün sonunda mahkeme heyeti 2 tutuklu sanığın adli kontrolle tahliyesine karar verdi. Diğer 12 sanığın tutukluluk halinin ise devamına karar verildi. Mahkeme eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ertelendi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN

2023-01-12 20:30:07



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