Kazada savrulan otomobil durakta bekleyen çifte çarptı: 3 yaralı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK´ın Ereğli ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışarak savrulan otomobil durakta bekleyen çifte çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi üzerinde meydana geldi. A.Ö. yönetimindeki 67 FA 643 plakalı otomobil ile Y.Ö. idaresindeki 67 LM 234 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Otomobil çarpışmanın etkisiyle savrularak durakta bekleyen Tanju İke ile eşi Filiz İke´ye çarptı. Kazada Eke çifti ile otomobil sürücüsü A.Ö. yaralandı. Kazayı gören gece bekçileri 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan 3 kişiyi hastanelere kaldırdı. Tedavi altına alınan 3 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE
2023-01-17 00:18:15
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