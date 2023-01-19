Kopan ayağı dikildi, yeniden yürümeye başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kopan ayağı dikildi, yeniden yürümeye başladı

DHA

Kopan ayağı dikildi, yeniden yürümeye başladı


Ali Sencer ARSLAN/ ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK´ta, Celal Gök'ün (56) iş makinesinin kepçesine kaptırması sonucu kopan sol ayağı, 6 saat süren ameliyatla dikildi. Fizik tedavi çalışmalarıyla aylar sonra yürümeye başlayan Gök, "Ayağımın üstünde kalkıp yürüyeceğim, diye bir umudum yoktu. Sağ olsun; ailem ve doktorlar, çalışanların destekleriyle ayağa kalkıp yürümeyi başardık. Ayağımı artık hareket ettirebiliyorum, kalkıp yürüyebiliyorum" dedi.
Kilimli ilçesinde, 6 Haziran 2022´de, firmada iş makinesi ustası olarak çalışan Celal Gök, ayağını iş makinesinin kepçesine kaptırdı. Sol ayağı kopan Gök, ambulansla kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi´nde ameliyata alındı. Gök´ün kopan ayağı, 6 saat süren ameliyatla tekrar dikildi. Çaycuma Devlet Hastanesi´nde fizik tedavi uygulanan Gök, kazadan 7 ay sonra tekrar desteksiz yürümeye başladı.
Celal Gök´ün ayağının bilek seviyesinden koptuğunu belirten plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahı Opr. Dr. Murat Bilgin, "İlk geldiğinde ayak hemen hemen ayrılmak üzereydi, ana gövdeden sadece bir deri parçası tutuyordu. Ayakta kan dolaşımı yoktu. Biz acil bir karar verip hızla hastayı ameliyata aldık. Ameliyatta bilek seviyesinde replantasyon yaptık. Ameliyat sonrası uzun bir tedavi süreci başladı sonrasında deri ve kemik nakli yapıldı. Ayak bileği artık hareket edebilir, yürüyebilir konuma geldi. Daha sonra hastamızı Çaycuma Devlet Hastanesi´nde bulunan fizik tedavi uzmanımıza devrettik. Onun da tedavisiyle hastamız şu an desteksiz bir şekilde yürüyebiliyor" dedi. 
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı Meliha Nur Köfkeci de "Hastamız bize 6 ay önce ampütasyon ve replantasyon cerrahisi sonrasında başvurdu. Başvurduğunda tekerlekli sandalyeye bağımlı şekildeydi. Bu başarılı cerrahi sonrasında bizim de rehabilitasyonumuzla hastayı ayağa kaldırdık. Hastanın rehabilitasyon sürecinde özel planladığımız programda yeniden yürüme analizleri yaparak çalıştık. Hastamız şu an desteksiz, düz zeminlerde dengeli bir şekilde yürüyebilmekte" diye konuştu.
`YÜRÜME UMUDUM YOKTU´
Tekrar yürümeye başladığı için kendisiyle ilgilenenlere teşekkür eden Celal Gök, "Arızalı kova, tamir edilmişti. Makinenin kovasını topladık, o arada kovaya ayağı kaptırdık, koptu. Murat hocam sağ olsun, ameliyat etti. Meliha hocam ayağa kalkıp yürümemi nasip etti. Bütün emeği geçenlerden Allah razı olsun. Umudum yoktu. Ayağımın üstünde kalkıp yürüyeceğim, `Dikilip sağlam kalacak´ diye bir umudum yoktu. Sağ olsun; ailem ve doktorlar, çalışanların destekleriyle ayağa kalkıp yürümeyi başardık. Ayağımı artık hareket ettirebiliyorum, kalkıp yürüyebiliyorum. Ayak olmasaydı yürümek bile nasip olmayacaktı veya protez ayakla yürüyecektim. Bu da iyi bir şey değildi benim için" dedi. DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN
2023-01-19 10:26:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Zonguldak'ta yaralı halde bulunan atmaca tedaviye alındı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta yaralı halde bulunan atmaca tedaviye ...
Zonguldak'ta binanın çatı katında çıkan yangın hasara yol açtı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta binanın çatı katında çıkan yangın hasara ...
IndustriALL Avrupa Sendikası Genel Sekreteri Triangle, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER IndustriALL Avrupa Sendikası Genel Sekreteri ...
Milli boksör Birol Aygün, Türkiye derecelerini Avrupa ve dünyaya taşımak istiyor:
YEREL HABERLER Milli boksör Birol Aygün, Türkiye derecelerini Avrupa ...
Emekli emniyet personeli, Cumhuriyetin 100. yılı anısına 100 kitap bağışladı
YEREL HABERLER Emekli emniyet personeli, Cumhuriyetin 100. yılı ...
Zonguldak'ta trafik kazasında 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta trafik kazasında 3 kişi yaralandı
(Görüntülü) KAZADA SAVRULAN OTOMOBİL DURAKTA BEKLEYEN ÇİFTE ÇARPTI 3 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KAZADA SAVRULAN OTOMOBİL DURAKTA BEKLEYEN ...
ZONGULDAK-KAZADA SAVRULAN OTOMOBİL DURAKTA BEKLEYEN ÇİFTE ÇARPTI: 3 YARALI
YEREL HABERLER ZONGULDAK-KAZADA SAVRULAN OTOMOBİL DURAKTA BEKLEYEN ...
Kazada savrulan otomobil durakta bekleyen çifte çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Kazada savrulan otomobil durakta bekleyen çifte ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.