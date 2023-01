Bakan Dönmez: Proje, Türkiye'de enerji bağımsızlık hikayesinin önemli aktörlerinden olacak

Ayhan ACARAli Sencer ARSLAN/ZONGULDAK, (DHA)ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sakarya gaz sahasındaki kuyularda sondaj çalışmalarının büyük oranda bittiğini belirterek, "Bu proje Türkiye'de enerji bağımsızlık hikayesinin en önemli aktörlerinden olacaktır. Buna inanıyoruz, inşallah çok kısa süre içerisinde de bu gazımızı milletimizle buluşturmak arzusundayız" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin ile Karadeniz gazının karaya çıkacağı Filyos'ta incelemelerde bulundu. Bakan Dönmez, su altındaki çalışmalarda görev alacak 'Mukavemet' isimli gemide inceleme yapıp, yetkililerden bilgi aldı. Sık aralıklarla çalışmaları incelemek için Filyos'a geldiğini söyleyen Bakan Dönmez, "Sakarya gaz sahasında 3 ana başlıkta tam hızla ilerliyor. Kuyulardaki sondaj çalışmamız büyük oranda bitti. Deniz tabanındaki çalışmalarımızın ilerleme oranımız an itibarıyla yüzde 90'lar seviyesindedir. Boru hatları zaten geçtiğimiz yıl tamamlanmıştı, bunda herhangi bir sıkıntımız yok. Bu gazı işleyecek kara tesislerimizde de yüzde 90 seviyesinde işler bitmiş durumdadır. Şu anda kara tarafından 7 bin 300, deniz tarafından 2 bin 200 çalışanımız olmak üzere toplamda 9 bin 500 çalışanımızla bu hizmetleri yerine getiriyoruz. Bu proje, Türkiye'de enerji bağımsızlık hikayesinin en önemli aktörlerinden birisi olacaktır. Buna inanıyoruz, inşallah çok kısa süre içerisinde de bu gazımızı milletimizle buluşturmak arzusundayız. Ekiplerimizin motivasyonu tam ve yerindedir. Bir aksilik çıkmadığı takdirde planladığımız tarihte inşallah hizmete girecektir" diye konuştu.

'MUKAVEMET ADINI VERDİĞİMİZ GEMİ LİMANIMIZA GELDİ'

Bakan Dönmez, Mukavemet gemisiyle ilgili olarak da şu bilgileri verdi:

"Deniz tarafında da birçok iş yapılıyor. Bunlar içinde özel nitelikli, özel özellikli gemilere ihtiyacımız var. Mukavemet adını verdiğimiz bu gemi deniz tarafındaki işlemleri yapmak üzere filomuza katılmış durumdadır. Şu anda bu operasyonda 50'nin üzerinde gemi çalışıyor. Mukavemet isimli gemi limanımıza geldi. Burada ağır tonajlı ekipmanları deniz tabanına yerleştirilmek üzere donatılmış, nitelikli ekipmanlar var. Gemide 2 tane vincimiz var, birisi 150 tonluk, diğeri 40 tonluk, yine 'rov' ismini verdiğimiz su altı robotları için bir platform hazırlanıyor. 2 bin 200 derinlikteki operasyonları biz gemilerin üzerinden özel operatörler vasıtasıyla uzaktan yapıyoruz. Adeta bir cerrah hassasiyetinde mühendislerimiz, bu işlemleri insan eli değmeden, gemi üzerinden yapabilir hale geldiler. Bu vesileyle geminin tüm personeline ve kaptanına da kolaylıklar diliyorum. Şu anda 3 tane derin sondaj gemimiz olan Fatih, Yavuz ve Kanuni ile işlemlerimiz devam ediyor. Buradaki arkadaşlarımız büyük bir fedakarlıkla çalışıyorlar, yeri geliyor günlerce haftalarca ailelerinden uzakta geçiriyorlar. Onlarda gördüğümüz şu; bu gazı bir an önce milletimizle buluşturma arzusu olduğunu görüyoruz."

'BİRKAÇ AY İÇERİSİNDE NETİCE ALMAYI ÜMİT EDİYORUZ'

Gabar'da bulunan petrole ilişkin gazetecilerin sorusunu cevaplayan Bakan Dönmez, "Daha önce Esma Çevik'te bir keşfimiz olmuştu, geçtiğimiz yıl açıkladığımız 150 milyon varillik. Şu an itibarıyla 7 kuyuda 7 bin 800 varillik günlük üretim söz konusu. Yine o bölgede çok yakın bir bölgede, bir başka arama amaçlı sondajımız başlamak üzere. Hava şartları, iklim şartları elverdiği takdirde oradaki sondajımıza başlayacağız. İnşallah birkaç ay içerisinde orada netice almayı ümit ediyoruz" diyerek cevapladı. (DHA)DHA-Ekonomi Türkiye-Zonguldak / Çaycuma Ayhan ACAR-Ali Sencer ARSLAN

