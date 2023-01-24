Avcıların vurduğu doğana tedavi

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Ali Sencer ARSLAN/ GÖKÇEBEY (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK´ın Çaycuma ilçesinde, avcılar tarafından vurulması sonucu kanadından yaralanan doğan, tedaviye alındı.

Çaycuma ilçesi Saltukova beldesinde dün devriye görevinde bulunan jandarma ekibi, kanadından yaralanan doğanı buldu. Avcılar tarafından vurulduğu değerlendirilen doğan, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi. Sol kanadında kırık ve saçma yarası tespit edilen doğan, Gökçebey ilçesindeki Çanakçılar Hayvanat Bahçesi´ne getirilerek tedavisine başlandı.

Doğanın bakımını üstlenen hayvanat bahçesi veteriner teknisyeni Baki Aydemir, "Dün akşam Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi tarafından teslim edildi bize. Teslim aldığımızda kanadında saçma yarası vardı. Gereken tedaviyi yaptık, ilaçlarını verdik. Tedavi olduktan sonra doğaya salınmak üzere teslim edeceğiz" dedi.

Doğanın avlanmasının yasak olduğunu belirten Aydemir, "Avcı arkadaşlar acaba kış aylarında başka hayvan sanıp da mı vuruyor, bilmiyorum. Bunu ördek veya başka hayvan zannedip de vuranlar mı var, bilmiyoruz. Gerekli bakımları ve tedavisini biz üstlendik. Sağlığına kavuştuğu zaman Zonguldak Milli Parklar'a teslim edip doğaya salınacak" dedi. DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Gökçebey Ali Sencer ARSLAN

2023-01-24 15:16:12



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