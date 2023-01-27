Zonguldak'ta 'fuhuş' operasyonunda yakalanan 6 şüpheli adliyede (2)

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4 KİŞİ TUTUKLANDI

Zonguldak'ta fuhuş operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 6 kişiden Hatice Ç., Şerafettin K., Servet A. ve Şevket K. tutuklandı. M.V. ve B.E. ise serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN

2023-01-27 13:23:48



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