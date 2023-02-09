82 saat sonra enkazdan madenciler kurtardı

Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta enkaz altında kalan Fatih Deveci (62) depremden 82 saat sonra maden işçileri tarafından kurtarıldı.
Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda çalışan maden işçileri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı bölgede kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Maden işçileri, Kahramanmaraş'ta Gülpak 2 Apartmanı'nın enkazından depremden 82 saat sonra Fatih Deveci'yi kurtardı. Madenciler, "Hoş geldin Fatih amca" diyerek Fatih Deveci'yi enkazdan çıkarırken, ambulansa götürdükleri sırada, "1978´de gelmiş Zonguldak'a, bir daha gelecek" dedi. Hastaneye kaldırılan Fatih Deveci tedavi altına alındı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN
2023-02-09 15:59:00
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