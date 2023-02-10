Depremde yaşamını yitiren 6 kişi Zonguldak'ta toprağa verildi



Ali Sencer ARSLANSinan KABATEPE/ZONGULDAK, (DHA)KAHRAMANMARAŞ´ta depremde Selçuk ailesinden 5 kişi ile nişanlısının yanına giden Buse İnce (26), Zonguldak´ın Ereğli ilçesinde toprağa verildi. Selçuk ailesinden sadece Rengin Selçuk (14) hayatta kaldı.

Kahramanmaraş´ta meydana gelen depremde enkaz altında kalan Volkan Selçuk (44), eşi Sevda (43), çocukları Beren Su (10), Derin (8) ve Mehmet Hüseyin´in (3) cenazeleri Zonguldak´ın Ereğli ilçesine getirildi. Mehmet Hüseyin´in küçük bedeni annesiyle aynı tabuta konuldu. Ailenin kızları Rengin ise kurtarıldı.

Kahramanmaraş´ta yaşayan nişanlısı Fatih Irmak´ın yanına giden Buse İnce´nin cansız bedeni enkazdan nişanlısıyla çıkarıldı.

Buse İnce ve Selçuk ailesinin bireyleri için Ereğli Bozhane Camii´nde cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı. Nişanlısıyla birlikte hayatını kaybeden Buse İnce´nin annesi Nigar İnce yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi. Nigar İnce, "Benim kızım orada yaşıyordu. Nişanlıydı, nişanlısıyla beraberdi. Düğünümüz olacaktı bu yaz. Yeni yerleşecekti oraya. En son 1,5 ay önce beraber gidip eşyalarını götürdük. Bilmiyorduk böyle olacağını" dedi.

TEK TEK TABUTLARA DOKUNDU

Selçuk ailesinin yakınları tabutların başında taziyeleri kabul etti. Enkaz altından kurtarılan Rengin Selçuk, ailesinin bulunduğu tabutlara tek tek dokundu. Rengin Selçuk´un kuzeni Oğuz Kurt, "Öğlen saatlerinde akrabalarımız Kahramanmaraş´a yola çıktı. İlk gün akşam saatlerinde vardılar. Çalışma yapılmış ama tekrar deprem olunca çalışma olmamış. Ertesi gün babam, eniştelerim ve damadımızın akrabalarıyla, enkaz altından halamı, iki kuzenimi ve eniştemi çıkarmış. Ertesi gün biz de oraya gittik. En son 8 yaşındaki kuzenimi biz çıkarttık, kepçeyle yardım ettiler. Cenazelerimizi aldık ve geldik" ifadelerini kullandı.

Selçuk ailesi Belen Şehir Mezarlığı´nda, Buse İnce ise Meydanbaşı Şehir Mezarlığı´nda toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Ereğli Ali Sencer ARSLAN-Sinan KABATEPE

2023-02-10 15:48:31



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