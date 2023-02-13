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Depremzede çiftin, ilk çocuğu Zonguldak'ta dünyaya geldi

DHA

Depremzede çiftin, ilk çocuğu Zonguldak'ta dünyaya geldi


Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde evleri hasar görünce Zonguldak'ın Ereğli ilçesine gelen Zeki-İlkyaz Meşe çiftinin, ilk çocukları Fadime dünyaya geldi. 
Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta oturan İlkyaz (25) ile Zeki Meşe çiftinin evleri, depremde ciddi hasar gördü. İlkyaz Meşe'nin doğumunun yaklaşması nedeniyle çift, depremin 2'nci günü akrabalarının olduğu Ereğli'ye geldi. Ereğli Devlet Hastanesi'nde doğuma alınan İlkyaz Meşe, ilk çocuğunu dünyaya getirdi; bebeğe 'Fadime' ismi verildi.
Zeki Meşe, depremde evlerinin ciddi hasar gördüğünü belirterek, "Amcamın kızı burada ikamet ediyor. 2 gün süren yolculuğun ardından Ereğli'ye geldik. Burada Kaymakam bey, öğretmenevini tahsis etti. Allah razı olsun. Doğum hastanede oldu, çok şükür sağlığı yerinde. Allah, devletimizi başımızdan eksik etmesin. Havaların ısınması ile çocuğumuzun da sağlığı yerinde olursa; 1 aya kadar dönmek istiyoruz. Akrabalarımız, toprağımız, ailemiz orada. İnşallah, bir an önce evler yapılır. Allah, devletimize güç kuvvet verir" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE
2023-02-13 16:21:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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