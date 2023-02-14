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'Yer altında ses duyduklarında onları kimse tutamaz'

DHA

'Yer altında ses duyduklarında onları kimse tutamaz'


Ali Sencer ARSLAN/ ZONGULDAK, (DHA)GENEL Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda çalışan 3 bin 800 maden işçisinin deprem bölgesinde aramakurtarma çalışmalarına katıldığını ve yüzlerce kişiyi enkazdan çıkardığını belirtti. Yeşil, "Gözü kara olan bir camia. Yerin altında bir ses duyduğunda onları kimse tutamaz. En zorlu, 'girilmez' denilen binalara hiç düşünmeden ilk öne geçerek atlayıp gidiyorlar. Çok canları enkazdan çıkardılar" dedi.
Türkiye Taşkömürü Kurumu'na bağlı, Zonguldak ve Bartın'da çalışan 3 bin 800 maden işçisi, depremin ardından farklı günlerde bölgelere aramakurtarma çalışmaları için sevk edildi. Maden işçileri, enkazda canlar kurtardı. GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, maden işçilerinin, aramakurtarma çalışmalarında yaptıklarını günlük işlerinde de yapmalarından kaynaklı başarılı olduğunu vurgulayarak, "Biz yerin altında derin madencilik yapıyoruz. Derin madencilikte de tahkimatlarla ilerleme şekillerimiz enkazla aynı. Galeri açarken domuzdamı tahkimatı ve bağlarla ilerliyoruz. Arkadaşlarımız hem kendi güvenliğini alırlar hem de enkaz altındaki yaralımızın sağlıklı bir şekilde dışarı çıkması için yaptıkları tahkimat uygulamaları günlük hayatta da her gün bu işi yaptıklarından, maden işçisi arkadaşlarımız yerin altında da enkazın altında da çok deneyimli olduklarından girdikleri enkazdaki çalışmalarında başarılı oluyorlar. Maden işçilerimiz yerin altında da enkazda da özveriyle bir mücadelenin içindeler. Tabii böyle yaşadığımız büyük depremde, yaptıkları çalışmalar ön plana çıkıyor. Tüm aramakurtarma çalışmasına katılan herkes özveriyle çalışıyor ama yeraltından tecrübeli oldukları için arkadaşlarımız ön plana çıkıyor" diye konuştu.
ENKAZDAKİ TAHKİMATI KÖMÜR ÜRETİMİNDE KULLANIYORLAR
Yıllardır madencilik sektöründe uygulanan domuzdamı tahkimat sisteminin enkazda da kullanıldığını söyleyen Yeşil, "Domuzdamı bizim yıllardır madencilik sektöründe, yerin altında güvenli bir şekilde ilerlemek için kullanılan bir ağaç tahkimat sistemidir. En güvenilir ağaç tahkimat sistemidir. Bizler bunları kendi güvenliğimizi sağlamak için arkadaşlarımızın kömür üretiminde ilerlerken kullandıkları çok etkili bir yöntemdir. Hem domuzdamı hem de bağ örerek tavanı tutar ve çalışma hayatına devam ederler" dedi. 
'EVİMİZDEN HELALLEŞEREK ÇIKIYORUZ'
Maden işçilerinin, her gün mesleki riskleri göze alarak aileleriyle helalleşip, işe gittiklerini belirterek bu yüzden de enkazda gözü kara çalıştıklarına değinen Yeşil, şöyle konuştu: 
"Arkadaşlarımız özveriyle bütün arama kurtarma çalışmalarında yerin atlından bir nefes bir canlı çıkarmak için seferber olmuş durumda. Elleri nasırlı yüzleri kömür karası, yürekleri kocaman maden işçisi kardeşlerime teşekkür ediyorum. Sanki enkazın altındaki vatandaşları kendi anneleri, babaları, kardeşleri gibi kurtarmak için kendi hayatlarını riske atarak can siperane çalıştılar. Biz yaptığımız iş dolayısıyla evimizden helalleşerek çıkıyoruz. Bütün madenciler evinden helalleşerek çıkar. Derin madencilik riskli bir işkolu ve böyle bir iş kolunda çalışmak her gün ölümle burun buruna gelmek insanlarda alışkanlık oluşturdu. Ne iş yaptığını bilen, nereye gittiğini bilen o zihniyette çalışan bir toplulukla karşı karşıyasınız. Bunların gözü kara zaten, böyle gözü kara olan bir camia. Yerin altında bir nefes, bir ses duyduğunda onları kimse tutamaz. En zorlu, 'girilmez' denilen binalara hiç düşünmeden ilk öne geçerek atlayıp, giriyorlar. Çok canları enkazdan çıkardılar. Net sayı vermemiz çok zor, hala çalışmalar sürüyor. Sayı anlamında yüzlerce kişi çıkardılar ama bir kişi bile olsa vatandaşlarımızı o karanlığın altından çıkarmak önemli." DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN
2023-02-14 11:03:20

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