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Maden işçisi: En ufak taşın altına bile bakmaya çalıştık

DHA

Maden işçisi: En ufak taşın altına bile bakmaya çalıştık


Ali Sencer ARSLAN/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)DEPREM bölgelerinde arama kurtarma çalışmalarına katılan 116 kişilik madenci ekibi Türk Hava Kuvvetleri´ne ait kargo uçağıyla Zonguldak´a geldi. Maden işçisi Tayfun Ayhan, "En ufak taşın bile altına bakmaya çalıştık ki biz memleketimize geldiğimiz zaman gözümüz arkada kalmasın, başımızı yastığımıza rahat koyalım diye çok uğraştık" dedi. 
Kahramanmaraş´taki depremin ardından Türkiye Taşkömürü Kurumu´nda görev yapan 3 bin 800 maden işçisi arama kurtarma çalışmaları için deprem bölgelerine gönderildi. Maden işçilerinden 116´sı Malatya´dan kalkan Türk Hava Kuvvetleri´ne ait kargo uçağıyla Zonguldak Havalimanı´na geldi. Maden işçilerini Çaycuma Kaymakamı Mehmet Göze ve Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ile yakınları `Kahramanlar hoş geldiniz´ anonsu ile karşıladı. Maden işçileri 4 otobüs ile evlerine bırakılmak üzere yola çıktı. 
4 yıllık madenci Alper Sarıoğlu, "Biz yer altında öğrendiğimiz tahkimatları, teknikleri bu sefer depremde kullandık. İnşallah böyle bir acı tekrar yaşamayız" dedi. 
Zor bir süreç yaşadıklarını belirten madenci Mehmet Bayrak, "Çok zordu ama başarılı da geçti, kurtarabildiğimizi kurtardık. Yeraltında edindiğimiz bilgileri dışarıda da kullandık. Elimizden gelenin fazlasını yaptık biz" diye konuştu. 
Havanın soğuk olduğunu söyleyen Tayfun Ayhan, "Çok çalıştık, en ufak taşın bile altına bakmaya çalıştık ki biz memleketimize geldiğimiz zaman gözümüz arkada kalmasın, başımızı yastığımıza rahat koyalım diye çok uğraştık çok, çaba gösterdik. Madencilerimiz, askerimiz, AFAD ekibimiz çok mücadele ettik." dedi. 
'ŞİMDİ ARASALAR UÇAĞA BİNER DÖNERİZ'
Madencinin depremde yaptıklarıyla hayır duası aldığını ifade eden Yusuf Aytürk, şöyle konuştu: 
"Şimdi arasalar uçağa biner döneriz. Çoluk çocuğumuzu bırakıp gittik yine gideriz. Bu ülke manevi ruhunu kesinlikle kaybetmemiş, böyle felaketlerde görebiliyoruz. Çok yardım yapıldı herkese helal olsun."  
Her an göreve hazır olduklarını anlatan Atilla Soyluk şu açıklamada bulundu: 
"Telefonumuz 24 saat açık. Madenci olarak bütün arkadaşlarımız hazır bir şekilde bekliyoruz. Bugün yine göndersinler seve seve yine gideriz. Aynı madende çalışır gibi Malatya´da enkazda kalanları kendilerine zarar vermeden çıkarttık Allah´ın izniyle. Hiçbirinin bedenine zarar vermedik." (DHA)  DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Çaycuma Ali Sencer ARSLAN
2023-02-14 23:15:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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