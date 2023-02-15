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Cam kemik hastası oğlunu kaybeden anneden duygulandıran bağış

DHA

Cam kemik hastası oğlunu kaybeden anneden duygulandıran bağış


Ali Sencer ARSLAN-Sinan KABATEPE/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde yaşayan Banu Arslan Türk, 2 yıl önce cam kemik hastalığından 10 yaşında yaşamını yitiren oğlu Tuğberk Efe Turan'ın battaniye, oyuncak ve kıyafetlerini depremzedeler için bağışladı. Banu Arslan Türk'ün oğlunun adının anılması için onun adını kullanarak, "Ben, Tuğberk Efe Turan 10 yaşında vefat ettim. Annemin öpmelere, kokmalara doyamadığı battaniyelerimi, oynamaya zamanımın ve gücümün yetmediği çok sevdiğim oyuncaklarımı siz değerli kardeşlerime gönderiyorum" yazılı notu duygulandırdı. 
Alaplı ilçesinde yaşayan Banu Arslan Türk'ün, 2 yıl önce cam kemik hastalığı nedeniyle oğlu Tuğberk Efe Turan yaşamını yitirdi. Yaşanan depremden etkilenen Banu Arslan Türk oğlunun battaniye, oyuncak ve kıyafetlerini depremzedeler için bağışladı. Banu Arslan Türk ayni yardımları toplayan Alaplı Kaymakamlığı'na paketi teslim etti. Eşyaların üzerinde, "Merhaba sevgili arkadaşlarım, ben Zonguldak Alaplı'dan Tuğberk Efe Turan, 10 yaşında vefat ettim. Annemin öpmelere, kokmalara doyamadığı battaniyelerimi, oynamaya zamanımın ve gücümün yetmediği çok sevdiğim oyuncaklarımı siz değerli kardeşlerime gönderiyorum. Cennetimden her zaman sizleri izliyor ve dua ediyor olacağım. Sevgilerimle" yazılı not yer aldı. Paketi alan görevliler annenin yazdığı notu görünce duygulandı.
2 yıl önce oğlu Tuğberk Efe Turan´ı kaybettiğini söyleyen Banu Arslan Türk, çantaları hazırlayıp içinden geçenleri nota döktüğünü belirterek, "Depremzede çocuklara çok üzüldüm. Bir anne olarak elimden gelebileceğin en fazlası, oğlum için sakladığım en değerli kıyafetleri, battaniyeleri, pelüş oyuncakları göndermekti. Oğlumun bunlarla oynamaya hem gücü yoktu hem de zamanı yetmedi. Acılı çocuklarımıza göndermek geldi elimden. Maddi olarak küçük bir şey de olsa elimden gelen manevi olarak en büyük şey buydu. Oğlumu kaybettikten sonra onları yıkadım, paketleyip kaldırdım. Arada açıp kokluyordum, geri koyuyordum. Deprem olayından sonra onları tekrar çıkardım, yıkanmışlardı paketleyip gönderdim. Bunu yaparken oradaki sadece anne ve çocukları düşündüm. Notu oğlumun adı 2 sene sonra tekrar anılsın diye koydum. İmkanım olsa, Tuğberk Efe kütüphanesi, hastanesi, okulu çok isterim ki böyle bir yerde geçsin. Tuğberk Efe adı yaşasın çok isterim. Oğlumun adı ölmesin" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Ereğli Ali Sencer ARSLAN Sinan KABATEPE
2023-02-15 09:18:45

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