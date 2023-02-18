Depremde ölen arkadaşının enkaz altından çıkarılan kedisini sahiplendi 



Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Onikişubat ilçesinde depremde yaşamını yitiren Mustafa Ezer (40) ile 9 aylık hamile eşi Demet Ezer´in (37) 10´üncü günde enkazdan çıkan kedileri 'Maya', Kızılay gönüllüleri tarafından Zonguldak'ın Ereğli ilçesine getirilerek arkadaşları Yasemin Filibelioğlu'na verildi. Öğretmen Demet Ezer'in üniversiteden arkadaşı olan Yasemin Filibelioğlu (38), "Ben yeğenimi kucaklamayı hayal ediyordum, ancak maalesef nasip olmadı. İnşallah kedisiyle teselli olacağım. O emanete sahip çıkacağım" dedi.

Onikişubat ilçesinde bulunan Onikişubat Kültür Kent Sitesi'nde yaşayan Mustafa ve eşi Demet Ezer, depremde yaşamlarını yitirdi. İngilizce öğretmeni 9 aylık hamile olan Demet Ezer ile esnaf olan ayrıca AKUT gönüllüsü Mustafa Ezer'in cenazelerine15 Şubat günü ulaşıldı. Aynı gün çiftin enkazda kalan kedileri 'Maya' ise sağ çıkarıldı.

Demet Ezer'in Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan üniversiteden arkadaşı kendisi gibi öğretmen olan Yasemin Filibelioğlu, Kahramanmaraş'ta bulunan Kızılay Ereğli Şubesi görevlileri ile temasa geçerek çiftin durumunu sordu. Kızılay görevlileri, enkaz altında kalan çiftin yaşamını yitirdiğini, kedilerinin gönüllüler tarafından bakıma alındığını belirledi. Yasemin Filibelioğlu'nun kediyi sahiplenmek istediğini belirtmesi üzerine Kızılay gönüllüleri, Maya'yı alarak Ereğli'ye getirdi. Kızılay Ereğli Şube Başkanı Kürşat Yağız kediyi Yasemin Filibelioğlu'na teslim ederek, "Maraş depreminde 10 gün enkaz altında kalan kedimizin ailesi vefat etti. Buradaki arkadaşlarına sahiplendirmek adına kedimize eşlik ettik. Kendisine getirdik" ifadelerini kullandı.

'KEDİSİYLE TESELLİ OLACAĞIM'

9 aylık hamile olan arkadaşının çocuğunu kucaklamaya beklerken acı haberlerinin geldiğini söyleyen Yasemin Filibelioğlu, "Ciğerim yanıyor ama bir nebze olsun şimdi serinleyecek yüreğim. Ben yeğenimi kucaklamayı hayal ediyordum, ancak maalesef nasip olmadı. İnşallah kedisiyle teselli olacağım. O emanete sahip çıkacağım" diye konuştu.

TEDAVİYE ALINDI

Ayağı kırık olan Maya, veteriner hekime götürülerek tedaviye alındı. Veteriner hekim Kaan Sarı, Maya'nın, uzun süre enkaz altında kaldığı ve yemek yemediği için travma içinde olabileceğini söyleyerek, "Yer altında uzun süre kaldığı için aynı insanlar gibi kedimiz de etkilenmiştir. Onlarda da travma olur. Evdekileri bekler. Enkazda yaşamlarını yitiren sahiplerinin boşluğunu arar. Tüm tetkiklerini yapacağız. Uzun süre yemek yemediği için bazı rahatsızlıklar başlamış olabilir. Röntgenlerini çekeceğiz. Ona göre tedavisine başlayacağız ama önce genel durumunu iyileştirmeye çalışacağız" diye konuştu.

Maya´nın tedavisinin sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

2023-02-18 10:55:52



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