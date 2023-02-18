Depremde ölen arkadaşının enkaz altından çıkarılan kedisini sahiplendi 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremde ölen arkadaşının enkaz altından çıkarılan kedisini sahiplendi 

DHA

Depremde ölen arkadaşının enkaz altından çıkarılan kedisini sahiplendi 


Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Onikişubat ilçesinde depremde yaşamını yitiren Mustafa Ezer (40) ile 9 aylık hamile eşi Demet Ezer´in (37) 10´üncü günde enkazdan çıkan kedileri 'Maya', Kızılay gönüllüleri tarafından Zonguldak'ın Ereğli ilçesine getirilerek arkadaşları Yasemin Filibelioğlu'na verildi. Öğretmen Demet Ezer'in üniversiteden arkadaşı olan Yasemin Filibelioğlu (38), "Ben yeğenimi kucaklamayı hayal ediyordum, ancak maalesef nasip olmadı. İnşallah kedisiyle teselli olacağım. O emanete sahip çıkacağım" dedi.
Onikişubat ilçesinde bulunan Onikişubat Kültür Kent Sitesi'nde yaşayan Mustafa ve eşi Demet Ezer, depremde yaşamlarını yitirdi. İngilizce öğretmeni 9 aylık hamile olan Demet Ezer ile esnaf olan ayrıca AKUT gönüllüsü Mustafa Ezer'in cenazelerine15 Şubat günü ulaşıldı. Aynı gün çiftin enkazda kalan kedileri 'Maya' ise sağ çıkarıldı.
Demet Ezer'in Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan üniversiteden arkadaşı kendisi gibi öğretmen olan Yasemin Filibelioğlu, Kahramanmaraş'ta bulunan Kızılay Ereğli Şubesi görevlileri ile temasa geçerek çiftin durumunu sordu. Kızılay görevlileri, enkaz altında kalan çiftin yaşamını yitirdiğini, kedilerinin gönüllüler tarafından bakıma alındığını belirledi. Yasemin Filibelioğlu'nun kediyi sahiplenmek istediğini belirtmesi üzerine Kızılay gönüllüleri, Maya'yı alarak Ereğli'ye getirdi. Kızılay Ereğli Şube Başkanı Kürşat Yağız kediyi Yasemin Filibelioğlu'na teslim ederek, "Maraş depreminde 10 gün enkaz altında kalan kedimizin ailesi vefat etti. Buradaki arkadaşlarına sahiplendirmek adına kedimize eşlik ettik. Kendisine getirdik" ifadelerini kullandı. 
'KEDİSİYLE TESELLİ OLACAĞIM' 
9 aylık hamile olan arkadaşının çocuğunu kucaklamaya beklerken acı haberlerinin geldiğini söyleyen Yasemin Filibelioğlu, "Ciğerim yanıyor ama bir nebze olsun şimdi serinleyecek yüreğim. Ben yeğenimi kucaklamayı hayal ediyordum, ancak maalesef nasip olmadı. İnşallah kedisiyle teselli olacağım. O emanete sahip çıkacağım" diye konuştu.
TEDAVİYE ALINDI
Ayağı kırık olan Maya, veteriner hekime götürülerek tedaviye alındı. Veteriner hekim Kaan Sarı, Maya'nın, uzun süre enkaz altında kaldığı ve yemek yemediği için travma içinde olabileceğini söyleyerek, "Yer altında uzun süre kaldığı için aynı insanlar gibi kedimiz de etkilenmiştir. Onlarda da travma olur. Evdekileri bekler. Enkazda yaşamlarını yitiren sahiplerinin boşluğunu arar. Tüm tetkiklerini yapacağız. Uzun süre yemek yemediği için bazı rahatsızlıklar başlamış olabilir. Röntgenlerini çekeceğiz. Ona göre tedavisine başlayacağız ama önce genel durumunu iyileştirmeye çalışacağız" diye konuştu.
Maya´nın tedavisinin sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE
2023-02-18 10:55:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü)DEPREMDE ÖLEN ARKADAŞININ ENKAZ ALTINDAN ÇIKARILAN KEDİSİNİ SAHİPLENDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)DEPREMDE ÖLEN ARKADAŞININ ENKAZ ALTINDAN ...
(Görüntülü)ZONGULDAK - DEPREMZEDE, MADENCİYE SARILARAK TEŞEKKÜR ETTİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)ZONGULDAK - DEPREMZEDE, MADENCİYE ...
Depremzede, madenciye sarılarak teşekkür etti
YEREL HABERLER Depremzede, madenciye sarılarak teşekkür etti
Zonguldak'tan 120 madenci deprem bölgesine destek için yola çıktı
YEREL HABERLER Zonguldak'tan 120 madenci deprem bölgesine destek ...
Deprem bölgesinden gelen 1119 kişi Karadeniz Ereğli'de misafir ediliyor
YEREL HABERLER Deprem bölgesinden gelen 1119 kişi Karadeniz ...
Zonguldaklı madenciler yaptıkları 512 sobayı deprem bölgesine gönderdi
YEREL HABERLER Zonguldaklı madenciler yaptıkları 512 sobayı deprem ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.