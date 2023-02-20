

Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta ağabeyi Engin Tunçdemir ile çıkan tartışmada araya giren yengesi Derya Tunçdemir'i (42) av tüfeği ile öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Ersin Tunçdemir (42) duruşmada, "Elimden tüfeği almıştı. Nasıl olduğunu bilmediğim bir şekilde, bir anda ateş aldı" dedi. Derya Tunçdemir´in annesi Ayten Kaya ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, "Damadıma zarar vermek için kızımı vurdu" dedi.

Olay, geçen yıl 10 Eylül'de Dilaver Mahallesi Şehit Güngör Tuncer Sokak'ta meydana geldi. Engin ve Ersin Tunçdemir kardeşler arasında babalarının evi terk etmesi nedeniyle tartışma çıktı. Ersin Tunçdemir eve girip, duvarda asılı olan av tüfeğini alarak kardeşinin gelmesini bekledi. Bu sırada odaya giren Derya Tunçdemir, iddiaya göre; Ersin Tunçdemir'e engel olmaya çalıştı. Bu sırada Derya Tunçdemir, silahla yaralandı. Hastaneye götürülen Tunçdemir, hayatını kaybetti.

Gözaltına alınıp, tutuklanan Ersin Tunçdemir hakkında 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan dava açıldı. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık ile Derya Tunçdemir'in annesi ve taraf avukatları katıldı.

'TÜFEĞİ ÇEKİŞTİRMEYE BAŞLAMIŞTIM'

Duruşmada savunma yapan Ersin Tunçdemir, "Keşke karşınıza böyle bir olay nedeniyle gelmeseydim. Keşke yengem yerine o toprakta ben yatsaydım; çok pişmanım. Rahmetli yengem tüfeğe uzandı, ellerimi silahtan kurtarmaya çalışıyordu. Tüfeği çekiştirince namlu ona, dipçik bana doğru kaldı. Elimden tüfeği almıştı. Bu esnada tüfeği çekiştirmeye başlamıştım. Nasıl olduğunu bilmediğim bir şekilde, bir anda ateş aldı. Yengem ile yere oturduk, ona 'Bir şey yok' dedim. Yengem gülümsüyordu; kucaklayıp kardeşimin arabasına bindirdik. Onlar hastaneye giderken oturup, polislerin gelmesini bekledim. Yengemi benim vurduğumu, cezaevinde parmak izi analizinden sonra öğrendim" dedi.

'KAZARA DEĞİL, YALAN SÖYLEMEKTE'

Derya Tunçdemir annesi Ayten Kaya da sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, "Kazara değil, bilerek vurdu. Damadımı vurmaya giderken, çocuklarını almaya odaya çıkınca kızımı vurdu. Kazara değil, yalan söylemekte. Damadıma zarar vermek için kızımı vurdu. Sanık, bir anlık sinirle kardeşini vurmak isterken kızımı vurdu" diye konuştu.

Ayten Kaya'nın avukatı ise sanığın savunmasının kurgudan ibaret olduğunu, kasten öldürme amaçlı hareket ettiğini söyledi. Ersin Tunçdemir'in avukatı ise "Raporlar ve atış mesafesi savunmayı desteklemektedir. Öldürülen kadınla, müvekkilimin kardeşiyle bile husumeti bulunmamaktadır. Suç vasfının değişme ihtimali göz önüne alınarak müvekkilimin tahliyesini talep ederim" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN

2023-02-20 11:54:00



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