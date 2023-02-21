GMİS Genel Başkanı Yeşil: Madenciler 350 insanımızı enkaz altından sağ çıkardı



Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK, (DHA)GENEL Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, "Deprem bölgesinde arkadaşlarımız 350 insanımızı enkaz altından sağ çıkardı. 4 bine yakın insanımızın da cenazesini ne yazık ki enkazın altından çıkarttılar" dedi.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Türkiye Taşkömürü Kurumu ve Maden Tetkik Arama´da çalışan madencilerin deprem bölgelerinde başarı gösterdiğini söyledi. Madencilere teşekkür eden Yeşil, "Kısacası 'tarih yazdılar' diyebiliriz. Çok büyük bir yıkım içerisinde görev yapan görünmez kahramanlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kilometrelerce uzaktan oraya giderek görev yapmak, enkazda kalan bir vatandaşımıza nefes olmak için kendi hayatları pahasına orada mücadeleye girdiler" ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmaları bittiği için madencilerin döndüğünü belirten Yeşil, "Dün akşam bir deprem daha oldu. Tekrar talep edilirse TTK´da gönüllü arkadaşlarımız görev için bekliyor. Kendileri de bizleri arayarak gönüllü olduklarını söylediler. Talep olursa her an gidecekmiş gibi hazır bekliyorlar. Hatay´da 120 ekibimiz halen sahada görevini sürdürüyor. Deprem bölgesinde arkadaşlarımız 350 insanımızı enkaz altından sağ çıkardı. 4 bine yakın insanımızın da cenazesini ne yazık ki enkazın altından çıkarttılar" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN

2023-02-21 12:52:48



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