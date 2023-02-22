Aslı Ecren, şampiyonada giydiği formasını depremzedeler için 24,5 bin liraya sattı



Sinan KABATEPE/ EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde Aslı Ecren Sünger (16), 'Okullar Arası Türkiye Şampiyonası'nda ikinci oldukları karşılaşmada giydiği '10' numaralı formasını depremzedeler yararına satışa çıkardı. Bir iş insanı açık artırmada formayı 24 bin 500 liraya satın aldı. Sünger, kendisi için formanın manevi değerinin büyük olduğunu belirterek, "Kaptanlığını yaptığım takımın forması. Bir iş adamımız da satın aldı" dedi.

Ereğli ilçesinde lise öğrencisi futbolcu Aslı Ecren Sünger, deprem bölgesinde yaşayanlara yardımcı olmak için okul takımında Türkiye şampiyonasında giydiği '10' numaralı formasını açık arttırma ile satışa çıkardı. Sosyal medyadan yapılan açık artırmada iş insanı, formayı 24 bin 500 liraya satın aldı. Aslı Ecren Sünger, parayı Ahbap Derneği'ne bağışladı. Aslı Ecren, formayı ismini açıklamak istemeyen iş insanına vermek istedi. İş insanı ise anısı olduğunu belirterek, formanın Aslı Ecren de kalmasını talep etti.

Geçen yıl Atatürk Ortaokulu forması ile takım kaptanı olarak katıldıkları 'Okullar Arası Türkiye Şampiyonası'nda ikinci olduklarını söyleyen Aslı Ecren, kendisi için formanın manevi değerinin olduğunu belirtti. Deprem nedeniyle çok üzgün olduklarını dile getiren Aslı Ecren, "Depremde sporcu kardeşlerimizi ve vatandaşlarımızı kaybettik. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Geçen sene ikinci olduğumuz ve kaptanlığını yaptığım takımın formasını açık artırmaya çıkarmak istedim. Bir iş insanımız da formamı satın aldı. Ben de parayı Ahbap Derneği'ne bağışladım. Depremden sonra yardımlarda bulunmuştuk ama oradaki insanların yardıma ihtiyacı olduğunu bildiğim için böyle bir girişim yapmak istedim" dedi.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

2023-02-22 09:32:39



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