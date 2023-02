Artçı depremde `boşaltın´ uyarısına rağmen enkaz altında kalıp hayat kurtardılar

Ali Sencer ARSLANCüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'tan Hatay'ın Antakya ilçesine giden maden işçileri, enkaz altında kalan kadını kurtardıktan sonra kayınvalidesini çıkarmaya çalıştığı sırada artçı deprem oldu. Enkaz üstünde bulunan amirlerinin, 'Boşaltın artçı sarsıntı oluyor' uyarılarına rağmen 5 maden işçisi, yaptıkları tahkimata güvenerek içeride kalıp, kayınvalideyi de kurtardı.

Antakya ilçesinde görev yapan Türkiye Taşkömürü Kurumu Üzülmez Müessesi´nde çalışan 39 madenci, bölgede 7 kişiyi enkazdan çıkardı. Emek Mahallesi'ndeki enkazda çalışan ekip, depremin 58'inci saatinde gelin ve kaynanayı sağ kurtardı. Maden işçileri önce gelini çıkardı. Kayınvalideyi kurtarma çalışmaları sırasında artçı depremi yaşayan maden işçileri, amirlerinin, 'Boşaltın artçı sarsıntı oluyor' uyarılarına rağmen kurdukları tahkimata güvenerek depremin geçmesini bekledi. Hayatlarını riske atan maden işçileri onu da kurtardı.

4 yıllık maden işçisi Tolgahan Çekiç (28) artçı deprem olduğu sırada içeride kalmaya kararı verdiklerini belirterek, "Kendi önlemimizi alarak, canlının da tahkimatını yaptığımız için artçı depremde içeride bulunduk. Artçı olduğu zaman dışarıdan 'Çıkın' dediler ama güvene aldığımız için durmaya karar verdik. Durduğumuz zaman Yasemin Teyzeyi de tahkimat yaptığımız yere alıp orada biraz bekledik. Bina da yıkık olduğu için depreme çok dayanacak durumda değildi ama 'bu saatten sonra yapacak bir şey yok, kalalım' deyip teyzeyi sağlam bir yere getirip o koridorda bekledik" dedi.

Parademik mezunu olan 4 yıllık maden işçisi Berkay Uzun (25) ise canlarını riske atmalarının kendisini duygulandırdığını ifade ederek, "Orada bir can var, bizim canımızdan önce orada Yasemin Teyzenin canı var. Biz zaten bu hedef için gitmişiz. Orada yapmamız gereken deprem anında orada durmaktı. Artçı sarsıntı olduğu anda dışarıdan mühendislerimiz, amirlerimiz, 'Boşaltın artçı sarsıntı oluyor' dediler. O an 'Orada bırakmayalım, kalıyoruz arkadaşlar. Yasemin Teyzeyi alıp, öyle çıkacağız' dedik. 5 kişiydik, sadece ben değil, hepimizin canını riske atması beni çok duygulandırdı" diye konuştu.

RİSK ALDILAR

Antakya'da Rende Sitesi'nde arama kurtarma çalışmasına katılan 14 yıllık maden işçisi Zeki Erdoğan ise depremin 92'nci saatinde Fatma Turhan'ı sağ kurtardıklarını, dışarıdaki arama kurtarma ekiplerinin içeriden kurtarma çalışmasının riskli olduğunu söylemelerine rağmen, dışarıdan ulaşmanın uzun süreceğini düşündükleri için risk alarak asansör boşluğundan girip ilerlediklerini belirtti. Fatma Turhan'ın eşinin vefat ettiğini söyleyen Zeki Erdoğan, "Yaklaşık 50 metre ilerledik. Kulağımızı koyunca duvara Fatma Ablanın sesi geliyordu. Yanına ulaştığımda ilk ışık tuttuğumuzda Fatma Abla eşinin başını okşuyordu. Eşi vefat etmişti" dedi.

'MADENDE ÇALIŞTIĞIMIZ İÇİN ZATEN BİZ RİSKİ SEVİYORUZ'

Fatma Turhan´ı kurtaran ekipte yer alan 14 yıllık maden işçisi Hasan Yolcu, kurtarma isteklerinin ağır basıp risk aldıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"İçeriden girmemiz gerekiyordu ama ilk başta izin verilmedi. İçeriden girilmesinin riskli olduğunu söylediler. Dışarıdan ulaşılmasının çok zor olduğunu ve oradaki canlının bir an önce bize ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz için risk aldık. Madende çalıştığımız için zaten biz riski seviyoruz. Sürekli risk içerisinde çalışıyoruz." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN-Cüneyt ÖZFİDAN

2023-02-22 09:44:13



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.