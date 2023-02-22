Zonguldak Kömürspor ile Karabük İdman Yurdu depremzedeler için sahaya çıktı



Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK (DHA)- Zonguldak Kömürspor ile Karabük İdman Yurdu kulüpleri arasında depremzedeler yararına dostluk maçı yapıldı. Deprem bölgesinde görev yapan madenciler tribünleri selamlarken, maçtan elde edilen 251 bin 250 TL gelir depremzedeler için bağışlanacak.

Zonguldak Kömürspor ile Karabük İdman Yurdu, Zonguldak´ta Kemal Köksal Stadı'nda dostluk maçına çıktı. Deprem bölgelerinde görev yapan madenciler karşılaşmadan önce sahaya inerek tribünleri selamladı. Tribünlerden madencilere 'Türkiye sizinle gurur duyuyor´, `Madenci feneri sönmeyecek' tezahüratları yapıldı. Takımlar sahaya 'Yaraları birlikte saracağız' ve 'Birlikte güçlüyüz' yazılı pankartlarla çıktı. Futbolcular maden işçileriyle birlikte saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı okundu.

Karşılaşmada Karabük İdman Yurdu'ndan Kaan Yüksel 7'nci, Zonguldak Kömürspor'dan ise Mevlüt Çelik 51 ve 64´üncü dakikalarda topu filelerle buluşturdu. Mücadele 2-1 Zonguldak Kömürspor'un üstünlüğü ile sona erdi.

Yaklaşık 5 bin biletin satıldığı dostluk maçında elde edilen 251 bin 250 TL gelir depremzedelere bağışlanacak. Pazar günü ise Karabük İdman Yurdu´nun sahasında tekrar dostluk maçı oynanacak. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Taraftar grubundan görüntü

-Madencilerin tribünleri selamlaması

-Takımların sahaya çıkması

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

-DetaylarDHA-Spor Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN

2023-02-22 16:56:03



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